Programa Educação Empreendedora inicia novo ciclo em 2021

Gestores municipais de Educação podem entrar em contato com o Sebrae/MS para fecharem parcerias

Metodologia "JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos" é voltada para o Ensino Fundamental

O programa Educação Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae, inicia um novo ciclo em 2021. Voltado à promoção de uma cultura empreendedora do Ensino Fundamental ao Ensino Superior, o projeto está aberto para formar parcerias com os gestores de Educação dos municípios de Mato Grosso do Sul.





A proposta do programa é colocar a educação como ferramenta transformadora, incentivando o desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores, atendendo à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para isso, o Sebrae oferece soluções presenciais, a distância e híbrida de ensino.





Uma das soluções é a metodologia do JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, voltada para o Ensino Fundamental. A jornada empreendedora do 1º ao 9º estimula os estudantes a assumirem riscos calculados e a tomarem decisões em prol da realização de seus sonhos.





“Os valores éticos sustentáveis, culturais e de cidadania são trabalhados na formação da cultura empreendedora com as etapas de planejamento para concretizar um objetivo”, explica a gestora estadual do programa de Educação Empreendedora do Sebrae/MS, Priscila Veloso.





O JEEP está estruturado em nove cursos independentes para cada ano do ensino fundamental, abordando temas diferentes e contextualizados de acordo com a faixa etária. Os cursos têm uma média de 15 encontros, com duas horas de duração cada.





Para ministrar as aulas, os professores participam de um aprendizado sobre todo o conteúdo que será aplicado durante os nove anos de estudo. A capacitação é inteiramente online, feita no portal EAD do Sebrae.





Educação Empreendedora





Com quase 50 anos promovendo a cultura empreendedora, o Sebrae é considerado um dos precursores deste novo modelo educacional no país. Os interessados podem contatar a instituição em Mato Grosso do Sul no telefone 0800 570 0800, ou procurar a gestora estadual do programa Educação Empreendedora, Priscila Veloso, no e-mail priscila.silva@ms.sebrae.com.br





ASSECOM