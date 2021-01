PRF abre concurso com salários de R$ 9,899 mil

As inscrições começam no dia 25 de janeiro e vão até 12 de fevereiro, ao custo de R$ 180; lotação depende da demanda nacional

Jornada de trabalho é de 40 horas semanais; provas estão previstas para março ©PRF

Com salário de R$ 9.899,99, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) lançou edital com concurso para preencher 1,5 mil vagas no País. Na publicação feita hoje no Diário Oficial da União, consta que será de abrangência nacional, com lotação conforme necessidade, não sendo especificada quantidade de vagas por estado.





Das 1,5 mil vagas, 1.125 é de ampla concorrência, 300 para negros e 75 para candidatos com deficiência.





Pelo cronograma, as inscrições estão previstas para começar dia 25 de janeiro e vão até 12 de fevereiro, ao custo de R$ 180, por meio do site da Cebraspe.





Conforme publicação, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais para os policiais que serão subdivididos conforme atribuições. Para os de Terceira Classe, a fiscalização e patrulhamento ostensivo, além de atendimento e socorro às vítimas de acidente; Segunda Classe, execução e controle administrativo e operacional; Primeira Classe, similar aos de 2ª, além de intercâmbio com outras organizações policiais; na Classe Especial, controle e avaliação administrativa.





Para concorrer às vagas, é preciso ter concluído curso de graduação, reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação), ter aptidão física e mental, ter CNH na categoria “B”, estar quite com obrigações eleitorais, entre outras, detalhadas no edital.





As vagas disponíveis para lotação serão oferecidas primeiramente aos servidores já em exercício, mediante processo seletivo interno, e o saldo de vagas remanescentes será oferecido aos novos policiais. O tempo de lotação mínimo será de três anos, no patrulhamento ostensivo.





As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 28 de março, exames físicos nos dias 8 e 9 de maio e avaliação psicológica no dia 16 de maio. O resultado final deve ser divulgado no dia 2 de agosto, com matrículas a partir de 3 e 4 do mesmo mês.













Por Silvia Frias