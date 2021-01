Presidente do TCE-MS prestigia posse de Paulo Corrêa no governo

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Iran Coelho das Neves, participou na manhã desta terça-feira (26/01) da posse do deputado estadual Paulo Corrêa no comando do Executivo Estadual. Ele substitui o governador Reinaldo Azambuja que está de férias.





O vice-governador Murilo Zauith está impossibilitado de assumir a governança por estar em tratamento domiciliar depois de ter testado positivo para covid-19.





“A gente tem trabalhado bastante para preservar esse bom relacionamento entre os Poderes e a troca de experiências. Esse é um momento importante e por isso viemos desejar sucesso. Foi uma cerimônia simples e objetiva, como o Paulo gosta de trabalhar”, destacou o presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves.





Paulo Corrêa fica no comando do Estado até o próximo dia 2. Essa é a primeira vez que ele assume o cargo de governador. Engenheiro civil, foi secretário de Estado e está no sexto mandato de deputado estadual.





Durante esse período, a Assembleia Legislativa será presidida pelo primeiro vice-presidente, deputado Eduardo Rocha.









Por: Tania Sother