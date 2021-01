Presidente da Comissão receberá Secretário de Saúde para apresentação do plano de vacinação contra a covid-19

O vereador Dr. Sandro, presidente da Comissão que acompanhará a compra das vacinas contra a covid-19, receberá o Secretário Municipal de Saúde (SESAU), José Mauro de Castro, na Câmara de Vereadores na sexta-feira (22/1), às 11h30, para apresentação do plano de vacinação contra o novo coronavírus.





Dr. Sandro esteve na SESAU nesta manhã (21/1), buscando detalhes sobre o plano de imunização com o secretário.





“A apresentação do secretário é de extrema importância para entendermos como está sendo organizado e realizado o plano de vacinação em Campo Grande. O papel da Comissão é fiscalizar a quantidade de vacinas que chegarem, se os grupos prioritários de fato estão sendo vacinados e acompanhar a vacinação. Além disso, temos ajudado a prefeitura na logística, para que as vacinas cheguem aos cidadãos o mais rápido possível”, explicou.





A comissão da Câmara Municipal de Campo Grande foi criada por meio do Ato da Mesa Diretora nº 159/2021, publicada na quarta-feira (20/1), para acompanhar a compra de vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus (Covid-19) e o cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e/ou pelo Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19.





A Comissão ficou composta da seguinte maneira: Dr. Sandro (Presidente); Beto Avelar (Membro); Clodoilson Pires (Membro); Dr. Jamal (Membro) e Professor André (Membro).





Por: Beatriz de Almeida