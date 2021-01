Prefeito de Ivinhema é internado em UTI por complicações da covid

Juliano Ferro e a família foram diagnosticados com a doença

Prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (DEM), durante live em redes sociais

Após ser diagnosticado na semana passada com covid-19, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (DEM) foi transferido para UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional de Nova Andradina nesta quarta-feira. Ferro havia sido internado em Ivinhema na manhã de hoje (20), mas equipe médica optou pela transferência.





Conforme apurado pela reportagem, o prefeito da cidade a 282 quilômetros de Campo Grande, estava em casa, mas após bateria de exames realizada pela manhã, foi internado. Devido ao quadro, ele foi transferido para Nova Andradina.





Entre os sintomas, Juliano apresentou febre e dificuldade para respirar. Antes da transferência, o prefeito relatou que o quadro é delicado e pediu atenção à população, “peça a toda a população que tenha cuidado, tirem a minha situação como exemplo. Esses dias eu estava bem e me comunicando com todos, hoje estou a caminho da UTI”.





Na semana passada, o pai de Juliano, Ademilso Costa Donato morreu com coronavírus. De acordo com o site Ivinotícias, Ademilso foi diagnosticado em dezembro e não resistiu, falecendo no dia 14 deste mês.





Ivinhema já registrou 873 casos de coronavírus, conforme divulgado por boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde). Deste número, 16 pessoas morreram.









