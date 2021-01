PANDEMIA| Toque de recolher em MS segue até o dia 24 de janeiro

Medida restritiva é mantida para tentar frear novos casos de coronavírus em MS. Residentes não poderão sair de casa entre às 22h e às 5h, exceto para urgências.

Toque de recolher é mantido em Mato Grosso do Sul, medida vai até o dia 24 de janeiro ©Guarda Municipal/Divulgação

Nesta sexta-feira (8), foi publicado no "Diário Oficial" do estado, decreto que mantém toque de recolher em todo o território de Mato Grosso do Sul. Os residentes não poderão sair de casa entre às 22h e às 5h, salvo em situação de emergência médica, trabalho ou urgência inadiável.





Em entrevista, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende já tinha antecipado a decisão. Resende reforçou que a medida segue como uma tentativa para frear o número de contaminações no estado.





O dispositivo não impede o funcionamento dos serviços essenciais, como é o caso dos deliverys. No decreto fica vedado à fiscalização "pela Polícia Militar Estadual, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Vigilância Sanitária Estadual, em conjunto com as Guardas Municipais e com as Vigilâncias Sanitárias Municipais".





Geraldo Resende afirma que é de extrema importância que os municípios continuem seguindo as medidas expressadas pelo Plano Prosseguir, metodologia que separa as cidades em bandeiras relacionadas com o grau de risco epidemiológico.





Hoje (8), Mato Grosso do Sul chega a lamentável marca de 2.511 óbitos e registra um total de 485.513 pessoas infectadas pela Covid-19, sendo 1.186 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade estadual está em 1,8%.









Por José Câmara, G1 MS