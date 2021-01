PANDEMIA| MS registra 2.546 óbitos por coronavírus

Em apenas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 19 novos óbitos por coronavírus, com isso, desde o início da pandemia até agora 2.546 pessoas morreram pela doença. É o que mostra o boletim epidemiológico desta segunda-feira (11), da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado.





Até o momento, os casos confirmados somam 144.051 sul-mato-grossenses infectados pelo vírus. Em tratamento, 11.983 pessoas estão em isolamento domiciliar, enquanto que 568 estão hospitalizados, sendo que 293 estão em leitos clínicos em 275 em leitos de UTI.





Do total de pacientes em leitos clínicos, 170 estão na rede pública e 123 na rede privada. Já os pacientes internados em UTI, temos 200 pelo SUS e 75 na rede privada.





De acordo com os dados da SES, 128.935 estão sem sintomas e, portanto, recuperadas.

Acesse aqui boletim da SES













Por: Ana Brito