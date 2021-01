PANDEMIA| Calendário de vacinação de Pazuello sai na próxima segunda

Reunião do ministro com Frente Nacional de Prefeitos ocorre hoje. Entidade quer estabelecer canal direto “para resolver o dia a dia”

Pazuello se reúne hoje mais de cem prefeitos



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve anunciar na próxima segunda-feira (18) o calendário nacional de vacinação contra a covid-19.



A informação é do presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), Jonas Donizetti, que se reúne com o ministro esta manhã.



“Queremos um canal direto com o Ministério da Saúde para que os prefeitos possam resolver os problemas que forem surgindo no dia a dia, durante a campanha de vacinação”, declarou Donizetti ao blog poucos instantes antes do início do encontro.



“O que a gente precisa neste momento é informação séria, confiável e direto da fonte”, diz o dirigente, que é prefeito de Campinas.



Na reunião, a FNP vai representar os 100 municípios mais populosos do país. A expectativa é que o ministério cumpra a promessa de tratamento igualitário. “O ministério garante que será algo equânime, igual para todo o Brasil. Isso é muito importante. Todos são brasileiros, independente da região geográfica do Brasil”, encerrou.