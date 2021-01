PANDEMIA| Boletim Covid-19 deste sábado registra óbitos em 12 municípios

Com um total de 155.972 casos confirmados de Covid-19 e 2.794 mortes causadas pela doença, Mato Grosso do Sul registrou 962 novos exames positivos para a Covid-19 nas últimas 24 horas.





As perdas de vidas também continuam com números preocupantes. No Boletim deste sábado (23) publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o registro é de 23 mortes.





As mortes foram registradas em 12 municípios: Campo Grande (7); Ponta Porã (4); Chapadão do Sul (2); Dourados (2); Coxim, Bataguassu, Nioaque, Três Lagoas; Anaurilândia, Anastácio; Corumbá e Corguinho.

Os cinco municípios que mais registraram novos casos são Campo Grande com mais 268; Dourados + 124; Corumbá +64; Três Lagoas +41 e Ponta Porã com mais 37 exames positivos.





A ocupação de leitos nas cinco macrorregiões do Estado continua alta. Dourados passou para 90% de ocupação; Campo Grande 82%; Corumbá 71% e Três Lagoas 54%.





Pacientes em isolamento domiciliar somam 11.722 e 548 estão hospitalizadas. São 290 em leitos clínicos (176 públicos e 114 privados), e 258 em leitos de UTI ((192 públicos e 66 privados).





No registro deste sábado, em Nioaque uma mulher de 35 anos foi a paciente mais jovem que perdeu a luta contra a doença. A mais idosa foi de Coxim e tinha 93 anos.













Por: Theresa Hilcar