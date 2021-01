Murilo Zauith retorna ao Governo do Estado após afastamento por covid-19

Segundo assessoria do Governo de MS, o vice-governador não pediu prorrogação do o afastamento e voltará ao cargo neste domingo (31)

O vice-governador Murilo Zauith ©ARQUIVO

O vice-governador Murilo Zauith reassume o Governo do Estado neste domingo (31) após afastamento de 4 dias por suspeita de ter contraído o novo coronavírus na última semana. Desde a terça-feira (26), o presidente da Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul), Paulo Corrêa tomou posse como governador do Estado em exercício.





O vice-governador se manteve em isolamento social desde então fazendo despachos de casa. Segundo assessoria do Governo de MS, o vice-governador não pediu prorrogação do afastamento e voltará ao cargo neste domingo (31).





O chefe do Executivo Reinaldo Azambuja está de férias desde segunda-feira (25) e seu retorno é previsto para 4 de fevereiro, como publicado em ofício na edição de 17 de dezembro do Diário Oficial da Alems. Murilo foi diagnosticado com Covid-19, o que forçou seu afastamento um dia após assumir como governador em exercício.