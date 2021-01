MS registra mais 791 casos de Covid-19 e se aproxima dos 160 mil infectados pelo novo coronavírus

Janeiro, mesmo se ter terminado, já é tem o segundo maior número de casos e de mortes desde o começo da pandemia.

A secretária estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) confirmou nesta quinta-feira (28), 791 casos e 23 mortes por Covid-19.





Com esse números, o estado atingiu 159.131 infectados pelo novo coronavírus e 2.871 óbitos pela doença.





No mês foram 25.370 contaminados pelo coronavírus. A quantidade é superada apenas pelos registros de dezembro, 34.700.





A quantidade de mortes totalizada na parcial do primeiro mês do ano, 492. No último mês do ano passado foram 584.





O estado tem 9.462 casos ativos de Covid. Estão em isolamento domiciliar 8.940. Outras 522 pessoas estão hospitalizadas, sendo 253 em leitos de terapia intensiva.





A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva públicos é de 74%.





Em contrapartida, o total de recuperados chegou a 146.798 pessoas, o que representa 92,2%.





