MS estuda cancelar ponto facultativo de Carnaval para tentar conter avanço da Covid

©Edemir Rodrigues

O Governo de Mato Grosso do Sul estuda cancelar o ponto facultativo de Carnaval de 2021 por causa da pandemia de Covid-19, que não está controlada no Brasil. Neste ano, o ponto facultativo de Carnaval é em 15, 16 e 17 de fevereiro.





A medida, segundo o governador em exercício Paulo Corrêa, objetiva impedir aglomerações e evitar novos casos de infecções pelo coronavírus. “Até a próxima sexta-feira (29) anunciaremos a melhor decisão”, afirmou Corrêa nesta tarde (26), após reunião com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.





No encontro, Paulo Corrêa também pediu a inclusão de idosos acima de 80 anos nos grupos prioritários da vacinação em Mato Grosso do Sul. “Respeitando o Plano Nacional de Imunizações (PNI), com o novo quantitativo de vacinas que vier, queremos priorizar os idosos - primeiro aqueles com mais de 90 anos e depois os que estão acima dos 80”, ressaltou.





Mato Grosso do Sul já recebeu do Governo Federal três remessas com mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O Estado é a unidade federativa com melhor desempenho na distribuição dos imunizantes aos municípios, com índice de 86,8%, informou o Ministério da Saúde.





“Queremos continuar a ser modelo para imunização em todo o País. Em um curto espaço de tempo fizemos a distribuição das duas primeiras remessas que chegaram. A terceira que chegou ontem (25) à noite, por ser um quantitativo pequeno (10.200 doses), vamos guardar e esperar para distribuir junto com a próxima remessa que vier. Isso pensando na logística que construímos, para que tenhamos maior efetividade na distribuição em menos de 12 horas", explicou Geraldo Resende.









Por: Bruno Chaves





