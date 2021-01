Meteorologia prevê sábado com pancadas de chuva e máxima de 33°C

As condições esperadas para este sábado (23) serão de tempo quente, úmido e abafado em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) no sul do estado, o tempo fica mais instável com chuva a qualquer hora, e nas demais áreas, as pancadas de chuva serão mais isoladas. Há possibilidade de trovoadas, especialmente a partir da tarde, condição comum no verão.





Umidade relativa do ar com variação estimada entre 60% a 100%. Vento fraco a moderado em grande parte do Estado com possibilidade de rajada de vento na região pantaneira. Temperaturas podem variar entre de 19 °C a 33 °C no Estado e para a capital a variação está estimada em 21°C a 29°C.





O domingo (24) poderá começar com sol, mas o aumento de nuvens ao longo do dia aumenta possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas, principalmente a partir da tarde. No sul do Estado a chuva poderá ocorrer a qualquer hora do dia.









Por: Mireli Obando