Justiça do Trabalho volta a suspender atendimento presencial em MS até janeiro

Suspensão do atendimento presencial será válida até dia 20 de janeiro e servidores devem priorizar o trabalho remoto

Atendimento presencial está suspenso desde março, por conta da pandemia ©DIVULGAÇÃO

O agravamento nos casos de covid-19, “que potencializa a chance de contágio pelo novo coronavírus”, determinou a suspensão do trabalho presencial na Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul. A medida é válida de hoje até 20 de janeiro.





O atendimento presencial, suspenso desde, havia sido retomado em outubro e retorno de 50% dos funcionários.





Durante este período, conforme portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, o atendimento será telepresencial para todos: servidores, estagiários, aprendizes e magistrados devem priorizar o trabalho remoto.





O desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior manteve as diligências dos oficiais de justiça. Neste caso, os profissionais devem relatar as dificuldades no cumprimento do mandato, passível de suspensão mediante avaliação do juízo competente.





No início da pandemia, em março de 2020, os prazos processuais e o trabalho presencial haviam sido suspensos. O retorno gradual, com 30% do efetivo, começou em outubro, seguido o chamado protocolo de retomada gradual das atividades presenciais, aprovado em sessão do Tribunal do Pleno.









Por Silvia Frias