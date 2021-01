Instabilidades se mantém nesta sexta-feira, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia

Períodos de sol com sensação de abafamento e outros com pancadas de chuva que podem ocorrer a qualquer hora do dia são típicas do verão e devem ser as características do fim de semana em Mato Grosso do Sul.





Nesta sexta-feira (8) o tempo continua instável. O céu fica parcialmente nublado a nublado e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as áreas do Estado.





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 100% a 30%.





As temperaturas podem registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C no Estado. A região sudoeste deve registar as temperaturas mais agradáveis e a pantaneira a mais quente ao longo do dia.





Confira as condições estimadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para a Capital e algumas regiões do Estado.





Campo Grande: Pancadas de chuva a partir da tarde | 21°C a 32°C





Dourados: Pancadas de chuva | 19°C a 28°C





Corumbá: Pancadas de chuva | 24°C a 35°C





Três Lagoas: Pancadas de chuva a partir da tarde | 23°C a 35°C









Por: Mireli Obando