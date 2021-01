HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Embarque numa onda de energia positiva e atraia oportunidades. O sábado será especial no amor. Dê um passo maior na direção do futuro. Escolhas serão decisivas e tomadas com maior segurança. Hora de concretizar planos, impulsionar um empreendimento e consolidar relações. Assuma maior responsabilidade social. Poder de influência e prestígio em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o sábado para viajar, caminhar no parque, descobrir lugares bonitos e curtir a natureza. Sentimentos profundos inspirarão novos planos para o futuro. Aposte em mudanças. O mês trará liberdade, prazer e projetos inovadores. Urano e Marte em seu signo anunciam época de conquistas pessoais importantes e de virada de vida. Confiança no amor, esquente o clima!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Carinho, cumplicidade e companheirismo reforçarão a união com o par. Aposte numa viagem a dois e intensifique a vida íntima. Lindo momento também para conexões internacionais, ou de prestígio e aumento de poder. Mudanças virão para a melhor, planeje com antecedência. Planos de longo prazo ficarão mais definidos e darão maior confiança no futuro. Amor em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades poderão se formar no ambiente de trabalho ou pelas redes sociais. Ótimo momento para iniciar relações com propósitos construtivos. Aproveite o sábado para movimentar o corpo com caminhada, esporte ou treino on-line, cuidar da saúde, ganhar mais disposição e dominar a ansiedade. Aprofunde vínculos e dê novo sentido à vida. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Viaje com os filhos, ou o par, curta momentos deliciosos e dê sabor de aventura à vida. O sábado será alegre e divertido. Bom também para criar projetos e planejar mudanças no trabalho e na rotina. O plano de carreira poderá mudar. Espere por proposta atraente, inove a atuação e ganhe liberdade. Associação, parceria e conexões internacionais abrirão caminhos de sucesso.





Virgem - 23/08 a 22/09





Valorize quem você é, suas origens e talentos e assuma seu poder. O sábado fortalecerá planos de mudança e de expansão do trabalho. Clima carinhoso na vida familiar e autoestima positiva formarão bases fortes para dar um passo maior na carreira. Organize seus espaços e ideias. Estudos, viagem ou decisões de moradia movimentarão a vida numa nova direção em breve.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas sensíveis e carinhosas com irmãos, família, ou par curarão inseguranças. Mudanças positivas. Hora de transformar padrões, assumir seus talentos e dar novo significado à vida. Invista nos novos projetos e desenvolvimento pessoal. Aproveite o sábado para pesquisar cursos e informações. Novas relações entrarão no radar. Circule nas redes e descubra novidades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Assuntos financeiros e de saúde estarão em destaque nas conversas com a família. Momento delicado nos relacionamentos. Evite decisões precipitadas. Tensão entre Saturno e Marte cobrará paciência e flexibilidade nas relações. Faça bons acordos com irmãos, par ou pessoa próxima, neste sábado. Vênus inspirará palavras doces. Declaração de amor inesperada!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, investir na imagem e dar crédito aos sonhos. Com fé, bom humor e uma dose maior de tolerância, tudo se resolverá positivamente. Evite longas discussões teóricas e deixe o coração falar mais alto que a razão. Negócios estarão aquecidos. Espere por novidades de trabalho e bons acordos financeiros.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aumente a sintonia com sua força interior e concretize um sonho. Emoções estarão amplificadas, hoje. Vênus em seu signo atrairá o amor, além de destacar sua beleza, sensualidade, delicadeza e elegância. Bom momento para inovar nos looks e na maneira de se relacionar. O sábado reserva surpresas gostosas e mais intensidade no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sábado gostoso para trocar ideias com amigos, discutir assuntos atuais e pensar na vida. Objetivos pessoais e conceitos poderão mudar nesta fase. Renove estruturas e defina planos de longo prazo. Clima descontraído favorecerá o amor. Solte a imaginação, brinque e dê leveza à vida. Bom também para fazer um balanço dos últimos tempos e renovar os sentimentos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Harmonia nas relações e confiança no futuro afastarão os medos. O sábado será animado e repleto de novidades. Troque mensagens com amigos, circule nas redes, caminhe por paisagens bonitas e curta momentos deliciosos no amor. A cabeça está mudando. Renove conceitos, some forças com parceiros, inicie amizades e ganhe popularidade. Sucesso e projeção na carreira!





Por: ROSA DI MAULO





***