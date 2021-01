HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos de trabalho ocuparão sua cabeça. Aproveite para organizar ideias e planos. Conversas num tom mais claro com amigos ou interações num grupo esclarecerão sua posição. Novas amizades apontarão caminhos e despertarão curiosidade por novos modelos de negócio e maneira diferente de ganhar dinheiro. Saúde mais frágil hoje. Ganhe vitalidade com atividade física regular.





Touro - 21/04 a 20/05





Domingo delicioso para curtir os filhos, atividades ao ar livre, criar programas diferentes com o par e criar um clima alegre na vida íntima. Novos projetos trarão entusiasmo. Aproveite para pensar nos detalhes, prazos e recursos. Talvez você descubra talentos que nem imaginava possuir. Abra o coração a novas experiências e dê uma virada na sorte. Poder de conquista em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Troque confidências com o par e planeje o futuro. Domingo gostoso para ficar em casa, num clima íntimo e aconchegante. Jogue a autoestima para cima e acredite nos sonhos. A conexão com a espiritualidade estará mais forte. Caminhe com fé e sabedoria. Mercúrio retrógrado, a partir de hoje, trará reflexões importantes sobre filosofias, crenças, estudos e seu papel na sociedade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite este domingo para melhorar o diálogo com o par, circular nas redes, pesquisar cursos e descobrir novidades. Se estiver só, novo romance poderá começar com conversa delicada e encantadora. O dia também trará histórias comoventes, empatia e envolvimento com a coletividade. Questões íntimas e existenciais ganharão um olhar mais profundo, com Mercúrio retrógrado.





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje as finanças e investimentos futuros. Não será bom momento para compras. Cuidado com fraudes e confusões nas contas. Mercúrio retrógrado, a partir de hoje, aprofundará o diálogo e o entendimento com o par. Aproveite para refletir sobre os relacionamentos e parcerias, discutir ideias e novos planos com uma amizade e impulsionar a carreira com um projeto inovador.





Virgem - 23/08 a 22/09





Novas propostas de trabalho cobrarão reflexões e maior organização cotidiana. Conexões internacionais e notícias de longe tocarão o coração. Aproveite o domingo para aprofundar vínculos importantes em sua vida. Com Lua em seu signo, valerá cuidar da imagem, da reputação e da beleza, além de seguir os protocolos de proteção da saúde. Magia e sedução no amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Ceda à preguiça, relaxe, solte a imaginação e cultive emoções positivas. Domingo gostoso para curtir o carinho da família, planejar mudanças e atividades em outro lugar. A partir de hoje, Mercúrio retrógrado trará reflexões profundas sobre a vida e metas pessoais. Adaptação aos novos tempos e trabalho remoto fortalecerão planos de desenvolvimento e de viagem. Valorize seus talentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas com amigos ou irmãos poderão mudar sua opinião sobre um tema relevante. Mercúrio retrógrado, a partir de hoje, aprofundará o tom das conversas em família e cobrará solução de pendências do passado. Decisões de moradia ou manutenções na casa também ocuparão seus pensamentos neste domingo. Transações imobiliárias estarão favorecidas nesta fase.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novo projeto, ou inclusão de uma atividade diferente na rotina, trará entusiasmo. Aproveite o domingo para divulgar o trabalho nas redes, ou enriquecer ideias com pesquisas e leituras. Viagem a dois será tudo de bom no amor. Caminhadas na natureza e conexões com pessoas de longe arejarão a cabeça e alegrarão o clima. Crie uma programação saudável e revigorante.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um convite atraente chegará de longe e poderá alterar planos. Conexão poderosa marcará este domingo. Talvez você se motive a viajar, aumentar a exposição profissional ou iniciar um curso de formação. Em qualquer das hipóteses, você conquistará prestígio e maior projeção. Amor, com planos empolgantes, prazeres diferentes e programação divertida. Respire novos ares!





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque confidências com o par ou com alguém da família e esclareça dúvidas sobre uma mudança ou investimento. A partir de hoje, Mercúrio retrógrado em seu signo poderá alterar planos ou prazos de algo já programado. Talvez precise esperar um pouco mais, refletir, analisar detalhes de um contrato e não se precipitar nas decisões. A vida íntima ficará mais gostosa com humor e fantasias.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aprofunde uma amizade, troque ideias com o par e renove conceitos. Clima carinhoso, imaginação e uma dose maior de romantismo intensificarão a vida íntima. Aproveite o domingo para fortalecer vínculos e movimentar o corpo. Treino, caminhadas e contemplação da natureza diminuirão inquietudes e trarão maior clareza mental. Concretize sonhos e conte com estabilidade financeira.









Por: ROSA DI MAULO





***