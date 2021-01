HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Organize a agenda da semana. Assuntos de trabalho e de saúde estarão em destaque neste domingo. Se você estiver de férias, poderá se envolver com ideias de um plano B e projetar um futuro com mais recursos e liberdade. Domingo gostoso também para falar com quem está longe, fazer atividade física ao ar livre e movimentar o corpo. Curta os pequenos prazeres.





Touro - 21/04 a 20/05





Nada melhor do que se divertir com os filhos ou o par, caminhar por lugares diferentes, curtir cada detalhe e reconhecer a beleza da vida. Futuro com mudanças e novas perspectivas na carreira. Se o desejo for por uma virada radical, encontrará portas abertas, já neste começo de ano. Crenças e filosofias mudarão. Expanda a consciência. Sucesso pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Domingo delicioso para ficar em casa, curtir o carinho da família, ou momentos de total privacidade. Este começo de ano favorecerá mudanças e planejamento de uma viagem especial. Harmonia nos relacionamentos será tudo. Escolha as companhias a dedo. Nem todas as amizades seguirão com você nesta época de reformulações de vida. Novas conexões à vista!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o domingo para circular nas redes, descobrir novidades e trocar mensagens com amigos. Novas amizades se firmarão neste começo de ano que favorecerá os relacionamentos de trabalho e de vida. Lua e Sol em harmonia facilitarão a expressão dos sentimentos e trarão maior entendimento no amor. Aprofunde vínculos. Mudanças e conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Organize o orçamento e agende o pagamento de contas. Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo que favorecerá soluções práticas e planejamento do trabalho. Viagem e apoio aos filhos também entrarão em discussão. Analise custos e avalie opções. O início do mês trará oportunidades de inovar a atuação profissional e ampliar recursos. Prestígio em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Com Lua em seu signo, sonhos e sentimentos estarão em destaque neste domingo. Programe um dia agradável, com cuidados pessoais, conversas com amigos e soluções para a casa. Investimentos no seu conforto e segurança poderão incluir mudanças e lifestyle diferente. Pesquise opções, renove conceitos e elabore planos. Um antigo amor poderá dar notícias.





Libra - 23/09 a 22/10





Domingo gostoso para relaxar, pensar na vida, ampliar o diálogo com a família e planejar as atividades da semana. Aproveite também para organizar a casa, papéis e documentos. Planos do mês incluirão estudos, contatos de trabalho e acerto da documentação. Inicie relações no ambiente virtual, amplie sua rede e abra portas para o futuro. Amor em fase de construção.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O carinho de amigos fará diferença no seu dia. Aproveite o domingo para arejar a cabeça com outros assuntos, descobrir informações interessantes e abrir espaço a novas amizades. Sentimentos renovados e mais disponibilidade para os relacionamentos marcarão este começo de mês que também trará bons acordos financeiros e oportunidade de trabalho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Atividades on-line acelerarão sua produção e permitirão trabalhar de qualquer lugar. Aproveite o domingo para curtir a natureza, caminhar no parque ou praticar esporte ao ar livre. Trilha, caminhada e corrida serão opções atraentes e poderão envolver os filhos ou o par. Movimente o corpo. Vênus em seu signo atrairá novas relações. Amplie contatos. Sucesso na carreira!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Investimentos poderão mudar. Aproveite este começo de ano para planejar as finanças e tornar as perspectivas mais positivas. Uma viagem poderá ser decidida de última hora. Aguarde boas notícias em breve e surpresa gostosa no amor. Valerá também fazer um bate-e-volta num lugar bonito, com os devidos cuidados de saúde e arejar a cabeça. Inicie novo ciclo de vida!





Aquário - 21/01 a 19/02





Prefira a privacidade, hoje. Domingo gostoso para curtir as delícias da intimidade, trocar confidências no amor, discutir ideias e planejar mudança ou reforma da casa. Conforto e segurança serão temas importantes neste começo de ano. Bom para curtir férias, relaxar e encerrar um longo ciclo. Júpiter e Saturno em seu signo trarão decisões importantes de vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções fortes, neste domingo. Carinho, romantismo, conversas interessantes e planos a dois para o futuro intensificarão o amor. Aproveite também para marcar presença nas redes, trocar mensagens com amigos e ficar por dentro das últimas notícias. Sol e Lua, em harmonia, fortalecerão parcerias profissionais e vínculos de amizades. Some forças com seu grupo.





Por: ROSA DI MAULO





