HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Domingo cheio de histórias, trocas de mensagens e conversas gostosas com amigos. Com muitas coisas acontecendo e informações chegando de todos os lados, cheque as fontes e não compartilhe fake news. Notícias comoventes despertarão compaixão. Momento de assumir responsabilidade social e contribuir com um mundo melhor. Amor com sintonia forte, lindos sonhos e novos planos.





Touro - 21/04 a 20/05





Valores humanitários, compaixão e solidariedade marcarão este domingo. Apoie causas justas. Decisões profissionais e interações nas redes deixarão claro seu posicionamento diante dos fatos atuais. Tome cuidado com confusões nas contas e ilusões nos negócios. O momento cobrará visão realista e calma para por novos planos em prática. Conexões com pessoas de outras localidades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sensibilidade amplificada e emoções à flor da pele neste domingo. Fortaleça a fé e a sintonia com a espiritualidade. O futuro parecerá confuso. Talvez precise adiar planos ou datas de uma viagem. O que foi planejado com antecedência poderá ser alterado em cima da hora. Acontecimentos coletivos trarão reflexões importantes. Hora de marcar posição nas redes e nos relacionamentos.





Câncer - 21/06 a 21/07





O domingo trará interiorização e avaliações profundas. Preste atenção aos sonhos, aos fatos e aos sinais da vida. Acontecimentos coletivos causarão tristeza e poderão acelerar decisões de mudança. Empatia nas interações de hoje. Alguém especial de longe despertará sonhos e seus melhores sentimentos. Caminhos abertos no amor numa viagem. Busque o crescimento espiritual.





Leão - 22/07 a 22/08





Empatia e soma de forças com amigos movimentarão este domingo que trará notícias de longe, posicionamento claro e compromisso nos relacionamentos, além de decisões sérias sobre o futuro. Amplie a presença nas redes, discuta temas relevantes e ganhe novas amizades com palavras motivadoras e posicionamento. Tom carinhoso nas interações de hoje criará um clima acolhedor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos de trabalho e tarefas pendentes ocuparão sua cabeça neste domingo. Organize ideias e a agenda da semana. Hora de abraçar a missão e ganhar maior relevância. Com projeção na carreira, valerá cuidar da imagem e da reputação. Fantasias românticas intensificarão o amor. Solte a imaginação e elimine preconceitos. Hora de mudar filosofias e romper barreiras. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Assuma seus poderes e talentos. A fase será de mudanças e de conquistas pessoais relevantes. Aproveite o domingo para se conectar com pessoas de longe, conferir notícias internacionais, planejar viagem ou pesquisar cursos. Some forças com a família e torne a rotina em casa mais gostosa e saudável. Aproveite para simplificar algumas tarefas, com soluções inteligentes.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mergulhe nos sentimentos, troque confidências com a família e proteja quem você ama. Hora de fortalecer as bases afetivas e superar antigas barreiras emocionais. Volta às origens, resgates do passado e soluções de pendências financeiras marcarão este domingo. Amor com mais atitude e intensidade. Aprofunde uma relação especial e crie um clima mágico na vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas num tom sério, acordos e entendimento trarão segurança no amor. Hora de resolver assuntos financeiros com a família, comprar itens de conforto para a casa e deixar seus espaços mais bonitos e funcionais. Acolha os filhos ou irmãos com palavras carinhosas e motivadoras. Bom momento também para organizar ideias de trabalho. Restrinja deslocamentos e proteja a saúde.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Carinho e empatia marcarão as interações de hoje. Aproveite para conversar com irmãos, trocar mensagens com amigos e conhecer pessoas do bem nas redes. O domingo trará inspiração para o trabalho e prazer nas atividades rotineiras. Anote ideias e encontre soluções criativas para vencer os desafios. Assuntos financeiros e de saúde estarão em destaque nas relações familiares.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lindo momento no amor. Sentimentos generosos e planos de longo prazo estabilizarão uma relação especial ou reforçarão a união no casamento. Decisões sérias de vida marcarão este domingo. Aproveite também para criar um clima leve e divertido com brincadeiras e observações bem-humoradas que só você tem coragem de fazer. Pense no futuro e determine metas mais altas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o domingo para arrumar a casa e curtir o carinho da família num ambiente acolhedor. Acontecimentos externos despertarão empatia e também indignação. Talvez você não meça as palavras em comentários nas redes sociais e provoque discussões inflamadas. Faça sua parte no todo e procure não absorver todo o sofrimento do mundo. Cuidar da energia será fundamental hoje.









Por: ROSA DI MAULO





