HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (23)

Áries - 21/03 a 20/04

As notícias de hoje darão visão realista do que virá a seguir. Converse com amigos experientes e desenhe estratégias. Talvez precise alterar planos ou prazos de investimentos ou empreendimento. Aproveite o sábado para se inteirar dos acontecimentos, tendências e interesses coletivos. Clima de instabilidade no ar. Observe, ouça e recolha informações, antes de qualquer decisão.





Touro - 21/04 a 20/05





Alinhamento com os novos tempos e valores universais garantirão bons resultados profissionais e financeiros. Aproveite o sábado para planejar compras e investimentos futuros, decidir rumos e dar uma virada na sorte. Combata o clima de ansiedade com atividade física, ou um bate-e-volta para um lugar exótico e seguro, em ótima companhia. Mantenha mente, corpo e alma em equilíbrio.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Reveja ambições, aposte em mais liberdade e deixe o espírito voar alto. O sábado será perfeito para respirar outros ares, relaxar a mente e praticar nova filosofia de vida. Areje a cabeça e expanda a consciência. Proximidade com a natureza e boas leituras restaurarão suas energias. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho e manter a saúde protegida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Alimente a alma com música, lindas paisagens ou filmes inspiradores. Um pouco de privacidade e relaxamento fará bem ao espírito. O sábado trará respostas existenciais e mais segurança na vida íntima. Decida mudanças. Viagem favorecerá o amor, planeje com antecedência e programe um roteiro encantador, sem riscos de saúde. Novas amizades à vista. Aprofunde relações.





Leão - 22/07 a 22/08





Fale com quem está longe, apoie amizades e crie um clima carinhoso nas relações. O sábado trará decisões sobre o futuro. Você poderá optar por uma grande mudança de vida, reestruturações ou novo empreendimento. Marte e Urano anunciam inovações e conquistas na carreira. Aceite convite de viagem ou de parceria. Vários planetas incentivarão associações e ligações internacionais.





Virgem - 23/08 a 22/09





Espere por maior destaque e ascensão da carreira. O sábado trará projeção e popularidade. Marque presença nas redes e compartilhe conteúdos relevantes. Momento desafiador no trabalho e nos estudos. Envolvimento com questões políticas e sociais movimentarão o trabalho numa nova direção. Abrace uma missão especial, brilhe e faça diferença. Reestruturações pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Simplifique expectativas e elimine angústias. Aproveite o sábado para fortalecer a autoconfiança, falar com quem está longe, pensar numa viagem ou nos estudos. Um convite especial da família ou de uma conexão internacional trará grande satisfação. Hora de investir no seu desenvolvimento e alargar horizontes. Confie no futuro, pense positivo e decida mudanças. Poder e prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Clima íntimo, entendimento no amor e conversas esclarecedoras com a família iluminarão decisões. Aproveite o sábado para por ordem na casa e nos sentimentos. Movimente os relacionamentos com atitude e palavras carinhosas. A fase também beneficiará resgates do passado. Bom para fortalecer suas raízes e vínculos afetivos. Novidades do par surpreenderão. Aprofunde uma relação especial.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Carinho, romantismo e conversas gostosas marcarão este sábado que favorece o casamento ou namoro. Parcerias também ficarão mais fortes. Bom momento para estabilizar relações importantes em sua vida e também para firmar novos vínculos. Ritmo agitado e cabeça à mil pedirão momentos afetuosos e atividades corporais. Aproveite para caminhar e esvaziar a mente. Harmonia familiar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite o sábado para cuidar da saúde, dar uma força para a família, curtir prazeres triviais e planejar as finanças. Não faltará inspiração para o trabalho, se você quiser adiantar tarefas ou desenvolver novo projeto. Gastos imprevistos ou investimentos sem rentabilidade satisfatória causarão inquietudes. Sonde novos modelos de negócio e pense num plano B.





Aquário - 21/01 a 19/02





Faça escolhas com mais segurança. Caminhos do coração e projeto de vida ficarão mais iluminados, neste sábado. Por mais séria e preocupante que seja esta fase de tantas decisões, nada abalará seu humor. Curta momentos leves e divertidos com o par, ou os filhos, enquanto também pensa nos planos de longo prazo e nos desafios pela frente. Comece novo ciclo!





Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado gostoso para curtir a família, o sossego do lar ou momentos mágicos junto à natureza. Cuidar das plantas, arrumar os vasos, cozinhar, encontrar um lugar para cada coisa e deixar os espaços mais bonitos poderão servir como terapia, hoje. Cuide da sua energia e cultive emoções positivas. A cabeça está mudando. Desacelere e respeite sua sensibilidade. Tudo lindo no amor!









Por: ROSA DI MAULO





***