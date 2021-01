HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Fé, otimismo e empatia marcarão este domingo. Interações num novo grupo, ou mudança de ambiente, movimentarão negócios e abrirão portas no trabalho. Ligue o radar nas oportunidades de associação e de crescimento financeiro. Amor com parceria e perspectivas de estabilidade. Bom momento para criar planos a dois, somar recursos e investir num futuro com segurança.





Touro - 21/04 a 20/05





Pense no plano de carreira e nas mudanças que deseja. O domingo será gostoso para trocar confidências com o par, fazer atividades ao ar livre, caminhada, trilha e descobrir lugares bonitos. Bom também para viajar nos sonhos e planejar o futuro. Virada de vida favorecerá o amor. Decida rumos e aposte em novos projetos. Sucesso pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Planeje uma viagem com antecedência. Decisões tomadas em cima da hora poderão causar desconfortos ou esquecimentos. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Aproveite para descansar e armazenar forças para a semana. Aprofunde uma amizade e receba um apoio importante. A fase trará aumento de poder e mudança significativa no estilo de vida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Se estiver sonhando com terras distantes, ou em busca do amor, aceite um convite de viagem e explore outra cultura. Amizades num ambiente diferente produzirão transformações positivas em sua vida. Cuidados de saúde incluirão atividade física. Banhos relaxantes e demorados serão restauradores. Vênus trará afinidades e harmonia em novas relações. Mude padrões.





Leão - 22/07 a 22/08





Programe um domingo leve e relaxante. O prazer estará nas pequenas coisas, apoio aos filhos e trocas carinhosas. Novas relações estarão a caminho no trabalho e na vida pessoal. Inovações na carreira e decisões sobre o futuro trarão entusiasmo nesta fase que será cheia de surpresas e de novidades. Espere por proposta profissional atraente em breve. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Saudade de alguém especial ou de outras épocas e lindas memórias anunciam um domingo de muitas emoções. Notícias de quem está longe também tocarão o coração. Apesar da vontade, planos de viagem poderão sofrer alterações por causa da pandemia. Pendências de trabalho também imporão restrições. Aproveite o dia para arrumar bagunças na casa e curtir a família.





Libra - 23/09 a 22/10





Novos projetos e expectativas de trabalho poderão causar inquietudes. Organize ideias, estude e fique por dentro de novas tendências. Clima carinhoso e harmonia com a família trarão conforto e mais tranquilidade. Aproveite o domingo para pesquisar informações de cursos, ampliar opções e enriquecer a bagagem cultural. Apoie irmãos e amizades com palavras motivadoras.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Faça contas, organize compras e resolva assuntos práticos. As interações de hoje trarão motivação para o trabalho e para ganhar dinheiro. Palavras carinhosas e declaração de amor intensificarão a vida íntima. Espere por surpresa gostosa do par. Se estiver só, nova paixão começará no ambiente virtual com discussão animada. Mantenha as proteções de saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Otimismo e empolgação com novo projeto de trabalho, ou atividade diferente, manterão o astral em alta neste domingo. Aposte numa ideia original, ou avalie proposta de parceria num empreendimento. Você poderá descobrir nova maneira de ganhar dinheiro e de produzir on-line. A cabeça estará à mil. Valerá também cuidar do corpo com esporte ou treino.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento no amor, realize um sonho! Assuntos de família, moradia e financeiros ainda causarão inquietudes. Adie preocupações e aproveite o domingo para curtir o momento. Paixão, criatividade e novos prazeres anunciam um dia alegre e divertido. Gostoso também para contemplar a natureza, movimentar o corpo e arejar a cabeça. Comece novo ciclo de vida!





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças acontecerão de dentro para fora, respeite a intuição. O domingo trará conversas esclarecedoras com amigos e família, decisões de moradia ou de melhorias na casa. Aposte em planos de expansão e determine novos objetivos pessoais. Mercúrio em seu signo destacará seu brilhantismo e originalidade. Conte com maior poder de negociação. Comunicações abertas!





Peixes - 20/02 a 20/03





Marque presença nas redes, projete sua imagem e conquiste amizades. A vida social estará agitada neste domingo. Surpresas gostosas de amigos, troca de mensagens e muitas novidades animarão o clima. Bom para aprender algo novo, emitir opiniões, discutir ideias de trabalho e aumentar a confiança no futuro. Faça parte de um mundo maior. Companheirismo no amor.









Por: ROSA DI MAULO





***