HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

As interações de hoje despertarão seu interesse pelos estudos. Novas amizades também trarão chances para o amor, se estiver disponível. Esclareça dúvidas dos filhos, ou do par e crie um clima animado ao seu redor. Procure fontes confiáveis para checar informações. Você poderá se afastar de alguém ou de um grupo envolvido com fake news e assumir maior responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Fique de olho numa oportunidade de crescimento profissional que poderá surgir hoje. Impulsione a carreira com atitude, autoestima e proposta inovadora. Compras e arrumações na casa também entrarão no menu do dia. Resolva assuntos financeiros e some forças com a família. Lembranças gostosas darão saudade de alguém especial ou de uma época de vida. Fortaleça bases afetivas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dia movimentado por muitas comunicações, contatos, troca de mensagens e informações importantes. Coloque a conversa em dia e apoie uma amizade. Histórias e notícias comoventes despertarão ainda mais empatia pelos acontecimentos coletivos. Momento de forte sintonia com a espiritualidade. Renove a fé, expanda a consciência e enxergue mais longe. Cumplicidade no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos íntimos e existenciais rondarão sua cabeça, hoje. Reveja ambições e atitudes. Novas amizades serão transformadoras. Aprofunde vínculos e busque maior estabilidade. O dia trará aumento de poder e investimentos no seu futuro. Fase positiva para mudanças e aperfeiçoamento pessoal. Evite desperdícios financeiros e confusões nas contas com atenção e planejamento.





Leão - 22/07 a 22/08





Cuide bem da sua saúde e suas necessidades pessoais. Fragilidades poderão vir à tona, hoje. Em compensação, será ótimo momento para se conectar com amizades de longe e marcar presença nas redes sociais. Aproveite também para formalizar uma parceria e concretizar mudanças positivas no trabalho e na rotina. Não dê crédito a especulações e boatos. Saiba em quem confiar.





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia parecerá um tanto confuso. Correrias de trabalho, notícia inesperada e maior participação nas redes agitarão o clima. Você também poderá solucionar um assunto jurídico e agilizar documentos. Amor com profundidade e sentimentos elevados. Mudanças nos padrões de relacionamento favorecerão a vida íntima. Se estiver só, uma paixão provocará transformações em sua vida.





Libra - 23/09 a 22/10





Bom momento para se expor, discutir ideias, criar planos e conquistar novos espaços, com autoconfiança e uma dose maior de tolerância também. Reflexões sobre a vida e sobre o amor aprofundarão seu olhar e trarão posicionamento claro. A semana terminará com novidades de amigos e maior envolvimento com questões coletivas. Circule nas redes. Informações reveladoras.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O teste será de paciência, hoje. Transforme as irritações nos relacionamentos em inspiração para mudanças e reestruturações de vida. A Lua iluminará o futuro e a carreira. Resgates do passado e conversas esclarecedoras com a família trarão solução de uma antiga pendência e fortalecerão os laços afetivos. Amor com decisões e atitude. Resolva diferenças e comece nova fase.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite este fim de semana para viajar, curtir uma paisagem bonita, num lugar sossegado e aliviar o estresse. Se não for possível, valerá caminhar no parque, andar de bike ou acompanhar um treino on-line e movimentar o corpo. Ideias geniais de trabalho e novas esperanças não faltarão, hoje. Amor com entusiasmo, confiança e planos a dois. Encerre uma despesa ou negocie acordos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Agarre uma oportunidade financeira. A semana terminará com boas perspectivas de trabalho e estratégias certeiras. Um pouco de privacidade ajudará a ordenar ideias e planejar os próximos passos. Criatividade e soluções originais não faltarão. Poder de conquista e de atração em alta! Comemore uma vitória com a família. Amor com prazeres diferente e novos planos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aposte nos planos da vida a dois. A semana terminará com clima animado, bom humor e otimismo. Emoções fortes e uma dose maior de romantismo intensificarão o amor. Apesar da seriedade e restrições do momento, você estará com força total para realizar sonhos e tornar a vida mais gostosa. Vários planetas em seu signo iluminarão caminhos de maior satisfação, conforto e prazer.





Peixes - 20/02 a 20/03





Relacionamentos num grupo ou equipe de trabalho cobrarão um olhar mais profundo. Se uma situação foi além do limite e não houver entendimento, um afastamento se fará necessário. A semana terminará com soluções e mais motivação no trabalho. Cuide da saúde e de interesses pessoais. Apesar de tudo parecer um tanto confuso, as finanças permanecerão estáveis.









Por: ROSA DI MAULO





