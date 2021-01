HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Encontre soluções criativas para dar a volta por cima na área financeira. Mudanças no ambiente social ou na equipe serão esperadas. Aproveite esta Lua cheia para conquistar novos espaços. Uma aliança poderosa movimentará a carreira. Experimente um papel profissional diferente, ou inicie um empreendimento lucrativo. Tudo aberto também para se apaixonar intensamente.





Touro - 21/04 a 20/05





Conquiste maior poder de influência. Conexão poderosa abrirá portas na carreira. Momento de assumir independência e autonomia. Apesar de incertezas, uma virada radical na carreira e no projeto de vida ganhará forma hoje. Comece pela autoestima e por decisões da vida familiar, ou de moradia. Você poderá fazer uma jogada de mestre e viabilizar os sonhos. Oportunidades à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Novidades imperdíveis, ideias geniais, trocas enriquecedoras com amigos e envolvimento com a coletividade anunciam um dia movimentado e surpreendente. Comunicações estarão abertas. Você poderá receber um convite de viagem atraente, ou se conectar com alguém de longe. Pesquise cursos, acerte documentos e vença burocracias. Sintonia com a espiritualidade. Amplie a fé.





Câncer - 21/06 a 21/07





Proposta financeira inesperada chegará em boa hora. Comemore uma conquista profissional, acerte as contas e invista no seu futuro. O dia trará iniciativas para se estabilizar, ganhar mais e viabilizar mudanças. Ingresse num novo grupo. Um relacionamento que começar hoje será transformador. Aprofunde um vínculo especial e dê nova direção à vida. Novas amizades pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Com Lua cheia em seu signo, grandes decisões poderão ser tomadas, com força e coragem. O projeto de vida ficará iluminado. Abra um novo caminho e impulsione a carreira com inovações. Máscaras poderão cair nos relacionamentos. Separe o “joio do trigo” e faça escolhas com clareza e confiança. O dia trará novidades atraentes. Mudanças na rotina ou viagem darão maior bem-estar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Não duvide dos sentimentos. A intuição e os sonhos apontarão os melhores caminhos a seguir. Mudanças no ambiente de trabalho, nova proposta ou promoção aumentarão seu poder e prestígio. Aprofunde a relação com os filhos, ou o par. O dia trará revelações e maneira diferente de se relacionar. Talvez você descubra um segredo de alguém, ou desvende mistérios da vida. Sucesso!





Libra - 23/09 a 22/10





Novas amizades e atividades de grupo animarão o clima nesta Lua cheia. Você estará com força total nas redes e posicionamento claro nas relações. Conquiste espaço, crie projetos e brilhe. Bom momento para decidir mudanças e planos de desenvolvimento pessoal. Romper com padrões do passado será fundamental para alcançar suas metas e fazer diferença. Dê uma virada na sorte!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Carreira em ascensão! A Lua cheia trará popularidade e projeção profissional. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Aproveite também para resolver assuntos de família, aprofundar a relação com irmãos e construir bases afetivas fortes. Valorize as origens e aumente a responsabilidade com a saúde e o equilíbrio. Mudanças na maneira de falar e de se relacionar surtirão efeito positivo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite a Lua cheia para quebrar a rotina, viajar ou estreitar laços com alguém que está longe. O dia trará muitas emoções e cenário positivo para o futuro. Novo projeto de trabalho ganhará amplitude. Conte com grande poder de negociação e equilibre as finanças. Comunicações profissionais estarão aceleradas. Engajamento nas questões de interesse público. Prestígio em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Revelações, troca de confidências e a busca de paz interior marcarão esta Lua cheia, que também intensificará a relação íntima e trará respostas existenciais. Temas esotéricos, mistérios e espiritualidade chamarão a atenção. Hora de assumir um lifestyle diferente e tomar decisões de vida. Criatividade em alta! Encontre soluções originais e vença desafios financeiros.





Aquário - 21/01 a 19/02





Altas vibrações e fortes emoções no amor! A Lua cheia imprimirá mais emoção nas interações de hoje. Embarque num clima romântico e carinhoso com o par, ou comece um novo relacionamento com total sintonia. Caminhos do coração ficarão iluminados. Bom também para iniciar nova fase na vida familiar e viver com mais conforto e segurança. Entusiasmo e otimismo com novos planos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ótimas notícias de trabalho. A Lua cheia trará oportunidade financeira e entusiasmo com novos projetos. Brilhe, surpreenda e faça sucesso em entrevista, reunião e exposição de ideias. Talvez você encerre uma parceria e inicie outra. Negócios estarão aquecidos. Conte com intuição aguçada e proteção espiritual para encontrar oportunidades. Cuide da saúde, medite e equilibre sua energia.









Por: ROSA DI MAULO





