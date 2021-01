HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Você poderá fazer uma tacada de mestre na carreira nesta semana, que anuncia uma parceria poderosa, ou o fim de uma situação limitante. Mudanças na equipe, papel profissional ou de ambiente acelerarão decisões e movimentarão negócios. Hora de ganhar mais dinheiro e independência. Envolvimento com questões coletivas. Assuma maior responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Aposte suas fichas num novo projeto profissional. A semana trará conquistas pessoais e oportunidades de alavancar a carreira. Você poderá firmar contrato financeiro ou aprovar orçamento nesta manhã. Aproveite também para planejar compras, fazer contas e administrar melhor recursos e posses. Pense no futuro e abra caminhos. Conselhos sábios de uma amizade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Concretize planos, estabilize as finanças e use o poder de influência para fazer diferença no mundo nesta semana. Envolvimento com a coletividade e maior presença nas redes trarão contribuições valiosas. Compartilhe conhecimentos e conteúdos relevantes. Defender causas justas e abraçar uma missão especial abrandará inquietudes e alimentará a alma. Amplie o alcance da sua voz.





Câncer - 21/06 a 21/07





Semana importante para assumir seu poder profissional e firmar a imagem. Movimentações na equipe e no ambiente social cobrarão posicionamento. Mudanças trarão mais segurança, além de chances para o amor, se o coração estiver livre. Fase de escolhas sábias. A vida íntima ficará mais gostosa com planos de viagem e cumplicidade. Aprofunde um relacionamento familiar.





Leão - 22/07 a 22/08





Notícias impactantes movimentarão os relacionamentos e interferirão na rotina de trabalho nesta semana. A sensibilidade estará amplificada. Dobre os cuidados de saúde e equilibre suas energias. A fase cobrará sabedoria nas escolhas, posicionamento claro e conexão com a espiritualidade. Construa relações de confiança e estabilize a vida íntima. Planeje uma viagem com antecedência.





Virgem - 23/08 a 22/09





O carinho de amigos compensará esforços e qualquer contrariedade. Movimentações no trabalho causarão inquietudes. Saia na frente, com atuação surpreendente e inovações. Assuntos de justiça social e questões da humanidade mobilizarão ações de interesse coletivo e acelerarão decisões. Acerte documentos e deixe a vida em ordem. Viagens pela frente. Novas crenças. Estudos em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Uma conquista profissional animará o clima nesta semana. Dê um passo maior na direção do futuro e projete sua imagem. A luta por mudanças e reestruturações cobrará determinação e posição clara. Invista nas conexões de trabalho e firme relacionamentos. Hora de vencer por seus méritos, valorizar sua bagagem, explorar seus talentos e superar antigas inseguranças. Sucesso!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Tome iniciativas nos relacionamentos. A semana favorecerá novo começo no amor e no trabalho. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Hora de renovar os sentimentos, formatar um novo projeto, apoiar a família e iniciar relações num padrão diferente. Palavras terão poder de construir ou destruir. Os bons resultados dependerão da sua habilidade nas negociações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





As comunicações estarão abertas nesta semana. Resolva assuntos comerciais e de trabalho com bons argumentos e poder de persuasão. Soma de recursos com a família viabilizará um sonho. Inicie um projeto de trabalho e firme um acordo financeiro vantajoso. Não será hora de desperdiçar dinheiro com coisas supérfluas. Conversas íntimas imprimirão mais emoção no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resposta de trabalho virá positiva nesta semana, que favorecerá contratos comerciais e finanças. Equilibre o orçamento, organize a rotina e aumente a produção. Aproveite também para transformar o visual e destacar seus encantos. Magnetismo e poder de sedução não faltarão, com Vênus e Plutão em seu signo. Atraia novas relações, sua presença será marcante. Conquistas pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sobre o projeto de vida, casa e assuntos de família ocuparão sua cabeça nesta semana. Aposte em planos de expansão e num cotidiano mais confortável. Conversas com o par ativarão sua criatividade. Aproveite a inspiração do amor para desenvolver ideias e encontrar boas soluções. Mesmo com inquietudes e receios, as finanças se manterão equilibradas. Sorte nos negócios.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite a semana para intensificar o trabalho e os cuidados de saúde. Contatos e uma parceria poderosa aquecerão negócios e trarão segurança na área financeira. Proteja a família, organize seus espaços e dê maior funcionalidade à casa. Assuntos do passado virão à tona e poderão deixar os sentimentos confusos. Finalize um longo ciclo com autoestima e respeito à sua sensibilidade.









Por: ROSA DI MAULO





