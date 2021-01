HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Fortaleça a posição na equipe, marque presença nas redes e movimente negócios. Atividades de grupo ganharão velocidade. Fique de olho numa oportunidade financeira que poderá surgir inesperadamente. Gastos imprevistos também entrarão no menu do dia, ajuste o orçamento. Discuta ideias com amigos. Novo empreendimento poderá surgir de uma conversa informal.





Touro - 21/04 a 20/05





Decisões importantes darão nova direção à carreira e ao projeto de vida. Ótimo momento para reformular a imagem e inovar a atuação profissional. O dia favorecerá novos começos e reestruturações. Bom para se reinventar e dar uma virada positiva que garantirá independência e liberdade. Aproveite o período da tarde para cuidar da beleza. Sucesso pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Desejos de novas experiências e de liberdade motivarão viagens e um projeto ambicioso. O dia trará inquietudes e mudanças internas. Hora de rever crenças e transformar paradigmas. Um sonho ganhará força nesta tarde. As melhores ideias e soluções surgirão em momentos de relaxamento e de comunhão com a natureza. Encontre sua missão e alargue os horizontes. Viagem à vista!





Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades e ingresso num grupo, ou ambiente social diferente, despertarão desejos de mudanças. Encontre respostas existenciais e nova motivação para a vida. Movimentações na equipe ou nas redes e notícias causarão inquietudes. A fase cobrará reflexões e visão de futuro. O velho lifestyle não fará mais sentido diante da realidade atual. Dê valor ao essencial. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Decida o futuro e inove a atuação profissional. Ótimo momento para lançar um projeto, usar nova ferramenta ou atualizar tecnologias. Facilite tarefas e torne a rotina mais leve e agradável. Padrões de relação mudarão. Você poderá encerrar uma parceria e iniciar outra, aprender com novas referências e renovar o ambiente social. Convite de viagem. Popularidade e projeção em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Novidades de trabalho, proposta inesperada de longe e engajamento em questões internacionais ou de Justiça agitarão o clima. Decisões deverão ser rápidas e práticas. Saia na frente e amplie o poder de influência. Posicionamento claro no trabalho, nas redes e nas conexões de hoje elevarão sua reputação e seu prestígio. Amor com clima mágico, realize um sonho a dois e viva com mais paixão.





Libra - 23/09 a 22/10





Assuma seu poder interno, crie, desenvolva novo projeto, decida mudanças e renove os sentimentos. Hora de dar novo sentido à vida e valorizar seus talentos. O dia convidará à privacidade. Busque respostas existenciais e investigue os mistérios da vida. Harmonia familiar e rotina gostosa contribuirão com maior equilíbrio e bem-estar. Fortaleça a identidade. Ideias geniais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Comece uma nova fase no amor. O dia trará surpresas, novidades e muitas emoções. Bom também para conhecer pessoas, iniciar parcerias e renovar os sentimentos. Um relacionamento em crise poderá acabar ou renascer num novo padrão, a decisão será sua e envolverá assuntos de família ou do passado. Aproveite para transformar velhas estruturas e ganhar leveza.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Inovações no trabalho darão resultados em breve. Discuta ideias. Dia positivo para apresentações, ou lançamento de um projeto. Atividades on-line protegerão a saúde e economizarão esforços. Só não deixe o corpo parado por muito tempo. Treino e caminhada serão boas opções para diminuir a ansiedade e manter a cabeça no lugar. Criatividade e paixão em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dê atenção à família, à casa, e resolva assuntos financeiros hoje. Soluções originais equilibrarão o orçamento. Bom também para encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro, já que sua criatividade estará ativada. Aposte em inovações e novos modelos de negócio. Amor com novidades e atitude. Se estiver só, uma paixão virtual mexerá com sua cabeça. Poder de atração e de conquista em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Sol em seu signo inaugura novo ciclo com reestruturações na casa, decisões de moradia e expansão do projeto de vida. Pesquise opções, anote ideias, amplie as comunicações e movimente o trabalho. Cursos e atividades criativas entrarão no radar. Bom período para se envolver com a arte, dar forma aos sonhos e imprimir mais beleza aos seus espaços. Amor com mais entusiasmo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Vários planetas incentivarão o autoconhecimento e a expansão da consciência. A sensibilidade estará amplificada nesta fase. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos e valorizar suas conquistas. Negócios, transações comerciais e contatos estarão aquecidos. Tome a iniciativa nas relações e agilize as comunicações. Novas parcerias à vista! Ideias geniais. Divulgue o trabalho.









Por: ROSA DI MAULO





