HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Dia de iniciativas e atitude nos relacionamentos profissionais. Invista na sua imagem, você ganhará projeção e maior visibilidade na carreira. Conversas com amigos inspirarão ideias e projetos. Aprenda algo novo, hoje. Bom momento para iniciar um empreendimento e solucionar assuntos financeiros pendentes. Gastos imprevistos cobrarão controle do orçamento. Planeje investimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Dê uma virada de vida! O dia favorecerá novos começos. Decida rumos, alavanque a carreira com novo projeto e ganhe independência. O uso de tecnologias permitirá trabalhar de qualquer lugar. Alimente a alma com sentimentos positivos e conexão com a natureza. Valerá cuidar das plantas e da energia. Cultive a serenidade, com meditação e diminua a ansiedade com atividade física.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Viagem com amizades próximas poderá ser decidida de última hora. Troque confidências e aprofunde uma relação especial. O dia trará trocas num nível mais elevado e expansão dos horizontes. Crenças e filosofias poderão mudar. Construa relações de confiança e crie um ambiente carinhoso ao seu redor. Bom também para ingressar num grupo influente ou iniciar curso on-line.





Câncer - 21/06 a 21/07





Inicie amizades num ambiente diferente. Novidades na equipe e reestruturações cobrarão iniciativas e respostas rápidas, hoje. Bom para brilhar, ganhar popularidade e assumir mais poder de liderança. Planeje o futuro, crie estratégias e determine metas mais altas. A partir de hoje, o Sol incentivará mudanças e novos rumos. Respostas existenciais e íntimas iluminarão novas escolhas. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Inove a carreira, decida o futuro e inicie relações. O dia favorecerá conexões internacionais e ganho de prestígio. Boas notícias de longe ou planos de viagem com amigos animará o clima. Dê mais atenção aos relacionamentos, compartilhe conhecimentos e amplie a presença nas redes sociais. Trabalho em outra localidade ou parceiros de fora tornarão a vida mais gostosa. Abra caminhos!





Virgem - 23/08 a 22/09





A partir de hoje, o Sol iluminará caminhos mais atraentes de trabalho e fortalecerá sua posição num grupo internacional. Hora de pensar em mudanças e embarcar em novas experiências. Uma proposta cobrará resposta rápida. Bom momento também para disputar vaga num curso ou emprego dos sonhos, com ótimas chances de sucesso. Carreira em ascensão, assuma a missão!





Libra - 23/09 a 22/10





Decida mudanças e invista no seu desenvolvimento. Um plano de viagem ou de estudos ganhará impulso hoje. Bom momento para se expor, brilhar, conquistar espaços e iniciar relações. Autoconfiança, criatividade e vontade de vencer não faltarão. Supere o passado e dê um passo maior na direção de um futuro brilhante. Harmonia familiar. Desenvolva novos projetos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Firme um contrato e inicie uma atividade. O dia será produtivo no trabalho e nos cuidados de saúde. Renove os sentimentos e comece nova fase no amor. O desafio será conciliar responsabilidades familiares com os planos da vida íntima. Faça bons acordos comerciais e financeiros. Hora de se estabilizar e criar bases mais fortes para o futuro. Encontre o seu lugar e viva com mais conforto.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amplie comunicações e contatos de trabalho. Ótimo momento para brilhar em reuniões profissionais e impulsionar um projeto inovador. Conte com bom desempenho em discussões de contrato, transações comerciais, testes e entrevistas. Cuidados de saúde serão prioridade. Dê preferência às atividades on-line e evite deslocamentos desnecessários. Apoio aos filhos aumentará despesas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cuidados de beleza jogarão a autoestima para cima. Esclareça investimentos e tome decisões financeiras com mais clareza e segurança. Tensões familiares serão passageiras. Evite remoer o passado. Você contará com bons apoios para equilibrar o orçamento e concretizar um projeto pessoal. Trabalho com perspectivas positivas. Firme um contrato e garanta maior estabilidade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Converse com irmãos e pessoas próximas com serenidade e leve palavras motivadoras a quem precisa. A entrada do Sol em seu signo iluminará o projeto de vida. A partir de hoje, você contará com maior vitalidade, brilho e clareza para fazer as melhores escolhas. Hora de renovar estruturas, decidir assuntos de família ou moradia e investir em mais conforto. Cheque informações.





Peixes - 20/02 a 20/03





Assuntos financeiros, posses e investimentos estarão em destaque hoje. Faça compras para a casa, apoie a família e acerte as contas. Mesmo com confusões à sua volta, inquietudes e falta de previsibilidade, não duvide da sua capacidade administrativa e dos seus talentos. Aprenda algo novo e mude a cabeça. Comunicações estarão aceleradas. Atualize conceitos e agilize respostas.









Por: ROSA DI MAULO





