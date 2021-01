HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Propostas de amigos poderão incluir participação num empreendimento. Decisões financeiras deverão ser tomadas com cautela. Evite gastos por impulso e precipitações. Associações serão positivas. Os relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Avalie novos modelos de negócio, ou encontre uma maneira diferente de ganhar dinheiro. A fase trará soluções originais.





Touro - 21/04 a 20/05





Paciência e capacidade de planejamento serão chaves nesta fase de abrir novo caminho na carreira e concretizar mudanças. Com Urano e Marte em seu signo, você poderá fazer uma revolução em sua vida. Conte com coragem, um pouco de ousadia e oportunidades para dar uma virada na sorte e impulsionar novos projetos. A semana terminará com projeção e prestígio.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Viagem com amigos próximos será ótima opção para descontrair, relaxar e arejar a cabeça. Sintonia com a natureza trará vitalidade e paz interior. Bom também para discutir assuntos diferentes e enriquecer a bagagem cultural. Circule nas redes. Você poderá se envolver calorosamente com temas de interesse coletivo e fazer diferença. Crenças e filosofias mudarão.





Câncer - 21/06 a 21/07





Movimentações na equipe ou ingresso num novo grupo cobrarão um olhar mais profundo e atenção aos relacionamentos. Mudanças trarão aumento de poder. Invista no seu futuro com garra e visão. A semana terminará com esperanças. Armazene forças para dar um passo mais amplo na carreira e no amor. Mantenha a privacidade. Desenhe estratégias e acalme o coração.





Leão - 22/07 a 22/08





Construa relações de confiança, fortaleça a posição no trabalho e estabilize a vida íntima. Paciência e tolerância serão fundamentais nesta fase. Clima carinhoso no amor e nos relacionamentos de trabalho darão sabor ao dia. Cenário positivo na carreira. Inovações serão implementadas aos poucos. Reformule estruturas e atualize tecnologias. Viagem à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Finalize tarefas, cuide da saúde, observe detalhes e curta o prazer das coisas simples. Novidades de longe esquentarão o coração e aumentarão a vontade de viajar. Se planejar direitinho, você conseguirá conciliar o trabalho com projetos pessoais. Amor com surpresas e mais intensidade. Se estiver só, uma paixão mudará a vida. Novas experiências pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





A semana terminará com conquistas e novos planos. Harmonia com a família, conexões com autoridades ou alguém de longe, boas notícias e autoconfiança contribuirão com decisões importantes e mudanças. Hora de se reinventar, assumir seus talentos, investir em qualidade de vida e elevar seus padrões. Fase de superação. Conforto, segurança e saúde serão prioridades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas esclarecedoras com a família definirão prioridades e mudanças. Organize a casa e planeje o trabalho. O dia também trará iniciativas nas relações e novos contatos. Bom para ampliar interações nas redes e começar relações. Encerre dinâmicas do passado. A vida íntima ficará mais gostosa com entendimento, atitude, novos planos e declarações de amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Termine a semana com sabor de vitória. Apesar dos desafios desta fase, o saldo será positivo. Negociações de trabalho poderão ser lentas. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Discussões de contrato cobrarão paciência e uma dose maior de flexibilidade. Haverá tendência de encerrar uma atividade e iniciar um projeto com bom acordo financeiro.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva assuntos financeiros, hoje. Planos de longo prazo, crédito, financiamento e aquisições cobrarão análise cautelosa. Despesas aumentarão nesta fase. Talvez você mude investimentos. Pesquise opções mais rentáveis, sem pressa. O importante será garantir segurança, estabilidade e preservar o patrimônio. Poder de atração e amor em alta, com Vênus em seu signo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Empatia e animação nas interações de hoje. Com Lua em seu signo, as emoções estarão amplificadas. Aproveite para cuidar da imagem e necessidades pessoais. Talvez prefira se distanciar de situações conflitivas e focar nos seus sonhos. Evite perder energia com discussões improdutivas. Pense nos planos de longo prazo e determine metas. Reestruturações à vista!





Peixes - 20/02 a 20/03





Converse com amigos, resolva diferenças e fique por dentro das novidades. Mudanças na equipe ou parcerias de trabalho poderão acelerar decisões. A semana terminará com expectativas e perspectivas financeiras positivas. Aproveite o fim do dia para relaxar, viajar nos sonhos e curtir momentos carinhosos em família. Amor com entendimento e companheirismo.









Por: ROSA DI MAULO





