HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

A passagem do Sol por Plutão sinaliza mudança no papel profissional. Planos para o futuro também poderão ser alterados hoje. A batalha por maior independência financeira inspirará seu lado empreendedor. Novos modelos de negócio chamarão a atenção. Parcerias e associações serão boas opções para ganhar mais e impulsionar a carreira. Eleve padrões.





Touro - 21/04 a 20/05





Abandone antigas crenças ou formalidades desnecessárias e inove a carreira. Você terá ideias geniais para novos projetos e atividades on-line. Reformulações estarão na ordem do dia, que também trará projeção e mais popularidade. Cuide da reputação com certa diplomacia e respeito às diferenças. Com Marte em seu signo, será preciso cultivar a paciência e a tolerância hoje.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Viagem a dois para relaxar num lugar bonito, contemplar a natureza e curtir as delícias da intimidade será tudo. Respire novos ares e areje a cabeça. Bom também para compartilhar conhecimentos, estudar, ensinar e aumentar o poder de influência. Documentação e acertos jurídicos poderão causar estresse. Fortaleça a fé e caminhe com serenidade. Não há pressa.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças significativas na maneira de se relacionar e tipo de escolha marcarão a passagem do Sol por Plutão. Aprofunde vínculos, inicie amizades e transforme padrões. Conversas íntimas, troca de confidências e planos para o futuro abrirão portas no amor. Resolva assuntos do coração e de convivência. Harmonia nos relacionamentos. Ingresse num novo grupo.





Leão - 22/07 a 22/08





Quebre a rotina, mude hábitos, aumente seu poder na ocupação atual ou mude de trabalho. A passagem do Sol por Plutão transformará velhas metodologias e atividades cotidianas. Talvez você encerre uma parceria e comece outra. O dia favorecerá associações. Inove a carreira e saia da mesmice. Cuide do corpo, da saúde, do equilíbrio e bem-estar com novos conceitos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Inove o trabalho, rompa barreiras e assuma seu poder. Dia de boas surpresas e também de imprevistos. Convites e propostas cobrarão resposta rápida. Se o desejo for por mudança, você encontrará uma opção bastante estimulante. Carreira em ascensão. Bom momento para assumir novo desafio e brilhar publicamente. Pratique nova filosofia e renove conceitos.





Libra - 23/09 a 22/10





Vários planetas em harmonia com seu signo trarão força, autoconfiança e poder para encarar mudanças e novos desafios. Aproveite a passagem do Sol por Plutão para transformar antigos padrões emocionais. A fase será sentida como um novo nascimento. Agarre a chance de se reinventar, explorar seus talentos, conquistar novos espaços e revalorizar a vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias da família, autoestima e resgate do passado animarão o clima. Conte com apoios poderosos e comece uma fase nova no trabalho e no amor. Conversas francas e libertadoras, num tom carinhoso, darão leveza aos relacionamentos. Firme acordos, some forças e renove os sentimentos. Hora de cuidar de quem você ama e fortalecer vínculos importantes em sua vida.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encerre uma despesa que pesa no orçamento, salde uma dívida ou encontre outra maneira de ganhar dinheiro. A passagem do Sol por Plutão aliviará pressões na área financeira e esclarecerá valores. Novidades de trabalho. Você poderá finalizar negociações e iniciar um projeto inovador com boas perspectivas de remuneração. Estudos e contatos estarão aquecidos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Defina mudanças no projeto de vida. A passagem do Sol por Plutão em seu signo transformará sua visão e poderá alterar planos. Lindo momento no amor anuncia surpresas gostosas e emoções fortes. Vênus também em seu signo realçará sua beleza natural. O dia trará soluções financeiras. Você poderá optar por um investimento mais rentável e melhorar perspectivas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Os sonhos trarão revelações. A passagem do Sol por Plutão marcará mudanças internas e libertação dos velhos padrões. Hora de expandir o projeto de vida, jogar a autoestima para cima, brilhar e realizar seus desejos. Invista em mais conforto e segurança. Bom momento para reestruturar a casa, cuidar da energia, das necessidades pessoais e renovar padrões.





Peixes - 20/02 a 20/03





Novo grupo social mexerá com sua cabeça. Resolva pendências com uma amizade e invista num ambiente diferente. O dia destacará os sonhos. Conte com sua força espiritual, siga a intuição e movimente a vida com novas ideias e projetos. Hora de aprender coisas novas e mudar conceitos. Busque a segurança dentro de você, pense positivo e afaste os medos.









Por: ROSA DI MAULO





***