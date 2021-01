HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuma posição profissional de maior poder ou lance um empreendimento. A Lua nova iluminará o futuro e a carreira. Se a opção for por mudança, o dia trará bom acordo. Associações também serão positivas. Discussões financeiras poderão levar tempo e cobrar paciência. Aproveite as próximas quatro semanas para construir condições e recursos necessários. Sucesso!





Touro - 21/04 a 20/05





Bom momento para iniciar uma formação acadêmica, ou viajar de férias. A Lua nova ampliará horizontes e mudará filosofias. Você poderá começar uma atividade em outro lugar, ou na web, e ganhar prestígio. Conexão poderosa e luta por direitos também entrarão no menu do dia. Planeje o futuro e aposte em maior independência. Conquistas pela frente, com Marte em seu signo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Respostas existenciais incentivarão mudanças. A Lua nova trará revelações e paz de espírito. Elimine angústias com consciência das suas qualidades e necessidades. Hora de praticar nova filosofia de vida, dar entrada em papéis, acertar documentação e resolver assuntos jurídicos. Viagem a dois poderá ser decidida em cima da hora ou adiada. Troque confidências no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mantenha seus segredos bem guardados. Assuntos íntimos e pessoais não devem ser expostos, a não ser em relações de extrema confiança. Talvez bata insegurança ao ingressar num novo time, ambiente diferente ou com movimentações na equipe. Mudanças trarão benefícios e superação. Novas amizades à vista. Inicie relações num novo padrão e invista no seu futuro.





Leão - 22/07 a 22/08





Inicie projetos, fortaleça sua posição e comece nova fase no trabalho. As próximas quatro semanas trarão inovações e bons resultados. Aproveite a Lua nova para implantar mudanças benéficas na rotina, atualizar métodos ou tecnologias e melhorar o desempenho. Atenção à saúde será fundamental. Os relacionamentos estarão em foco. Novas parcerias pela frente.





Virgem - 23/08 a 22/09





Autoconfiança e poder pessoal marcarão esta Lua nova, que também abrirá portas no amor e favorecerá mudanças. Aproveite as próximas quatro semanas para se expor, conquistar novos espaços e brilhar publicamente. Instabilidades no trabalho. Espere também por oportunidades de expansão. Novos conceitos e informações de saúde cobrarão decisões. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Encerre processos do passado e inicie uma fase nova na vida familiar. As próximas quatro semanas serão positivas para fortalecer as bases afetivas e autoestima. Troque confidências, aprofunde vínculos, invista em itens de conforto, deixe a casa mais bonita e transforme antigos padrões, nesta Lua nova. Fase de cura emocional e de renascimento. Decida mudanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encontre outras maneiras de se comunicar, de pensar, expressar os sentimentos ou divulgar o trabalho. A Lua nova ativará as comunicações, contatos e estudos. Aproveite as próximas quatro semanas para iniciar um curso, negociar contrato, acertar documentos e firmar acordos comerciais. Entendimento com irmãos. Opiniões mudarão. Circule nas redes. Novidades no ar!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Espere por boas notícias na área financeira nesta Lua nova. As próximas quatro semanas serão positivas para saldar dívidas, negociar valores, direcionar investimentos, adquirir bens ou iniciar um empreendimento. Proposta de trabalho chegará de maneira inesperada. Experimente uma atividade diferente. O orçamento poderá se estabilizar. Trabalhe on-line e preserve a saúde.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua nova em seu signo, a vida poderá mudar significativamente. Caminhos ficarão iluminados! Concretize ideias, decida investimentos e comece novo ciclo. Gastos imprevistos apertarão o orçamento. Em compensação, um projeto autoral poderá ser bastante lucrativo. Ligue o radar nas oportunidades. Novo modelo de negócio será opção interessante.





Aquário - 21/01 a 19/02





Autoconhecimento, sintonia com a força interior e intuição aguçada marcarão esta Lua nova que trará revelações e encerramento de um longo ciclo. Aproveite as próximas quatro semanas para fazer terapia, praticar meditação ou relaxar perto da natureza e expandir a consciência. Faça um balanço dos últimos tempos e desenhe objetivos pessoais. Reestruturações cobrarão paciência.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ingresse num grupo poderoso, amplie interações nas redes e fortaleça sua posição na equipe, nesta Lua nova. Parcerias de trabalho poderão mudar e viabilizar novos planos. Aproveite as próximas quatro semanas para fazer amizades e renovar o ambiente social. Fase de aprender maneiras diferentes de se comunicar. Absorva novos conceitos e desenvolva maior flexibilidade.









Por: ROSA DI MAULO





***