HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Você está muito perto de conseguir o que quer. Um pouco mais de paciência e de dedicação aos relacionamentos garantirá bons resultados na carreira e na vida pessoal. Movimentações na equipe e nas atividades de grupo sinalizam mudanças e reestruturações. Talvez precise se adaptar aos novos paradigmas. Amor com soma de recursos e planos de futuro.





Touro - 21/04 a 20/05





Ganhe mais autonomia e liberdade. Decisões de vida poderão dar nova direção à carreira. Fase positiva para formalizações e escolhas. Viagens curtas para lugares bonitos em meio à natureza favorecerão o amor. Construa relações de confiança, amplie interações nas redes e inicie projetos de maior abrangência. Atividade on-line permitirá trabalhar de qualquer lugar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Prefira a privacidade hoje. Troca de confidências com o par aumentará a cumplicidade e o desejo de estar junto. O dia convidará à intimidade e ao relaxamento. Um pouco de interiorização iluminará planos de mudança e caminhos de maior realização pessoal. Acertos de documentação ou assuntos jurídicos poderão causar inquietudes. Prestígio em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para iniciar amizades num ambiente diferente, harmonizar relações e ampliar sua rede. Se estiver só, espere por surpresas e novidades no amor. Alguém especial poderá chegar de maneira inesperada e produzir mudanças positivas em sua vida. Viagem ou conexão com quem está longe criará um clima mágico hoje. Escolhas sábias darão novo sentido à vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Trabalho em ritmo acelerado. Aproveite para ampliar comunicações, contatos e parcerias. O foco nos relacionamentos trará ótimos resultados. Pense nas mudanças e inovações que deseja e abra novos caminhos. Marte e Urano anunciam conquista profissional em breve. Atualize tecnologias e facilite tarefas. O cotidiano ficará mais gostoso com novas atividades.





Virgem - 23/08 a 22/09





Clima alegre, entusiasmo com novos projetos e novidades dos filhos ou do par animarão o dia. Encare os desafios de trabalho com autoconfiança e vontade de vencer. Criatividade e soluções originais não faltarão. O dia trará oportunidades de expansão. Bom para brilhar e conquistar novos espaços. Tudo aberto no amor! Se estiver só, poderá se apaixonar novamente.





Libra - 23/09 a 22/10





Jogue a autoestima para cima e crie um ambiente de harmonia em casa e no trabalho. Carinho da família, conforto e segurança farão diferença no seu dia. Hora de somar foças e concretizar mudanças positivas de vida. Comece por organizar a rotina. Bom momento para criar projetos e investir no seu desenvolvimento. Fase de cura emocional e de compromisso com seus talentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Entendimento e sintonia no amor. Vênus e Lua inspiram palavras doces e carinhosas. Bom para falar de sentimentos, compartilhar sonhos e criar planos a dois. O dia também favorecerá acordos comerciais. Aproxime irmãos, harmonize os relacionamentos e promova maior união familiar. Cuidados com a saúde e comunicações de trabalho cobrarão atenção.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Negocie valores, firme um acordo financeiro e diminua pressões. Apesar das inseguranças desta fase, o dia será bastante produtivo no trabalho e nas decisões. Discuta detalhes de um contrato comercial. Você terá bons resultados com as iniciativas que tomar hoje. Hora de conquistar maior estabilidade material e afetiva. Algumas concessões virão no pacote. Faça boas compras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Encante, brilhe e surpreenda o par. Se estiver só, mesmo que seja virtualmente, poderá se apaixonar instantaneamente hoje. O dinheiro estará curto. Já as alegrias serão grandes. Aproveite para curtir prazeres diferentes e intensificar a vida íntima. Vênus e Lua em seu signo destacarão sua beleza, sensualidade e elegância. Bom para renovar os looks e cuidar da imagem. Amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Os sonhos serão reveladores. Aumente a sintonia com a força interior e movimente a vida com novas escolhas e projetos. Decisões não serão fáceis. Leve o tempo que for necessário para amadurecer ideias e desenhar novos planos. As melhores soluções virão em momentos de total relaxamento. Caminhe no parque, descubra paisagens bonitas ou leia um livro e areje a cabeça.





Peixes - 20/02 a 20/03





Fortaleça sua posição na equipe. Você terá ótimo desempenho em reuniões, entrevistas e negociações de trabalho hoje. Bom momento também para iniciar amizades, ampliar contatos ou ingressar num novo grupo. A vida social será agitada e agradável. Discussões com amigos e pesquisa de informações trarão mais clareza sobre um assunto polêmico. Firme sua opinião.









Por: ROSA DI MAULO





***