HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04

Siga em frente com objetivos profissionais claros, determinação e um pouco mais de paciência também. O ano começará com animação e alegria. Surpresas gostosas de amigos e conquistas recentes alongarão as comemorações. Aproveite para se divertir, brincar e soltar a imaginação. Caminhos para o futuro estarão mais iluminados. Clima quente e momentos especiais no amor!





Touro - 21/04 a 20/05





Carinho da família, autoestima positiva e novas perspectivas para o futuro trarão otimismo. Comece o ano com aposta numa virada de vida. Urano em seu signo anuncia revoluções e novos projetos. Aproveite as férias para se cuidar, recarregar as baterias e curtir as delícias da intimidade. Júpiter e Saturno movimentarão a carreira. Oportunidades de expansão pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ideias brilhantes, conversas motivadoras e muitas novidades marcarão este início de ano. Coloque a conversa em dia com amigos e irmãos, circule nas redes e fique por dentro das notícias. Amor com muitos sonhos e mais espaço para a intimidade. Aproveite as férias para falar do futuro e planos a dois. Hora de planejar mudanças e rumos. Mais viagens em breve!





Câncer - 21/06 a 21/07





Boas perspectivas na área financeira animarão o clima. Mesmo com muitos desafios pela frente, o ano começará com promessa de maior estabilidade, conforto e harmonia cotidiana. Siga cuidando do corpo e da saúde. Sol e Mercúrio facilitarão o entendimento nos relacionamentos. O ambiente social poderá mudar significativamente. Novas amizades à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Lindo momento para curtir os filhos, amizades próximas e entrar no novo ano com fé e otimismo. Com Lua em seu signo, a sensibilidade estará amplificada. Imprima mais emoção nos relacionamentos e comece o ano com entusiasmo e animação. Manter a saúde protegida será fundamental. Inovações no trabalho e melhor organização darão mais liberdade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Comece o ano com paz de espírito, confiança no futuro e harmonia familiar. Novos hábitos e rotina disciplinada fortalecerão a saúde e garantirão vitalidade. Resgates de antigos relacionamentos e conexões com pessoas queridas de longe alegrarão o coração e manterão o astral em alta. Siga a dica dos sonhos. Novidades de trabalho ou estudos virão em breve!





Libra - 23/09 a 22/10





Entre no novo ano de coração aberto. Carinho de amigos e novas amizades, mesmo que tudo aconteça no ambiente virtual, renovarão os sentimentos e darão sabor intenso à vida. Trabalhe em casa, some forças com a família, assuma seus talentos e inicie projetos. Neste mês, o movimento será lento, porém consistente. Invista em novos relacionamentos e planos de futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Perspectivas positivas na carreira e no amor abrirão o ano com fé no futuro. Tudo caminhará devagar, porém com segurança e eficiência. Atividades on-line e relações estarão aquecidas. Amplie comunicações, cheque notícias e pense a longo prazo. O que parecerá impossível hoje, poderá se realizar em poucos dias. Paciência e perseverança garantirão sucesso.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Motivação para novos projetos não faltará neste início de ano. A cabeça estará à mil. Anote ideias, converse com a família e aqueça os relacionamentos com mensagens positivas. Interações nas redes sociais estarão aceleradas. Fique por dentro das notícias e novidades. Atividades on-line manterão sua saúde e a dos outros protegida. Respeite orientações médicas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A vida continuará surpreendendo. Comece o ano com abertura a mudanças e flexibilidade. Talvez você altere a programação ou adie decisões. Falta de previsibilidade poderá causar inquietudes momentâneas. Aproveite o dia para se adaptar aos novos paradigmas e cultivar a serenidade. Troque confidências, apoie a família e organize as finanças. Criatividade em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Palavras carinhosas e sentimentos generosos esquentarão o clima no amor. Conte também com mensagens motivadoras de amigos, novidades nas redes sociais e visão de futuro. O ano começará com muitas emoções e demonstrações de afeto inesperadas que ficarão gravadas na memória e no coração. Com Júpiter e Saturno em seu signo, escolhas serão definitivas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Comece o ano pondo novos conceitos em prática. Programação saudável, cuidados com o corpo, alimentação e atividades revigorantes serão bom preparo para implantar uma rotina gostosa daqui para a frente. Novidades e notícias chegarão por amigos e redes sociais. Aproveite para se fortalecer interiormente e valorizar o essencial. Planos de futuro no amor.









Por: ROSA DI MAULO





