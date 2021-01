Homem é flagrado nu após ser obrigado a deixar roupas como garantia de pagamento em bar

Ele não tinha dinheiro para pagar a conta do estabelecimento

Homem de 36 anos foi localizado nu debaixo de uma árvore na noite desta sexta-feira (15), em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande, depois de ser obrigado a deixar as roupas como garantia de pagamento em um bar, onde havia consumido. Os fatos ocorreram no Jardim São Francisco de Assis.





Conforme apurado, durante patrulhamento, os policiais foram acionados e se depararam com o homem pelado. Questionado sobre os motivos de estar naquela situação, ele disse que estava bebendo em um bar nas proximidades, mas como não tinha dinheiro para pagar, foi obrigado a deixar as roupas no local, como garantia.





O proprietário do estabelecimento esperava que, desta forma, o homem voltaria com dinheiro para acertar a conta. Diante dos fatos, a PM encaminhou o peladão para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado boletim de ocorrência por ato obsceno, e em seguida o levou de volta para a casa, já que não havia nenhuma roupa para ele se cobrir.