Governador lança pacote de R$ 376 milhões para pavimentação e restauração de 296 km de estradas

Corredores rodoviários: obras vão atender demandas dos setores produtivos e turísticos

O governador Reinaldo Azambuja inicia nesta quinta-feira (14) os procedimentos para a execução de pacote de 11 obras de pavimentação e restauração de 296 quilômetros de rodovias estaduais, no valor de R$ 376,9 milhões. Diferentes regiões de produção agroindustrial e turismo serão contempladas com os investimentos em infraestrutura, que visam melhorar o escoamento de grãos e o tráfego local.





O pacote no setor rodoviário faz parte do Programa Governo Presente, que contemplará os 79 municípios no período 2020-2022 com recursos estimados em R$ 4 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões em infraestrutura urbana e rural. Cerca de 2.200 quilômetros de estradas serão pavimentados, recapeados e implantados, além da construção de 160 pontes de concreto.





“É gratificante para nosso governo realizar obras que atendem diretamente o cidadão sul-mato-grossense, levando infraestrutura e encurtando distâncias entre os polos de produção, potencializando, assim, o agronegócio, atraindo novos investidores e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, afirmou o governador.





Reinaldo Azambuja também destacou o processo democrático e municipalista na definição das metas do Governo Presente, atendendo as demandas de cada município por meio do diálogo com os prefeitos e as lideranças políticas. "Temos os recursos próprios, do Fundersul, justamente para atender estes pleitos. Nossa gestão não faz distinção partidária", completa.





Lançamento





Dentro deste volume de investimento em infraestrutura, o Governo do Estado já lançou, no dia 11 de janeiro, a obra de pavimentação asfáltica de 15 quilômetros da rodovia MS-352, no município de Terenos, que vai custar R$ 23.457.847,70. A abertura das propostas vai ocorrer no dia 11 de fevereiro, conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).





Nesta quinta-feira (14), serão lançadas as licitações para obra de pavimentação asfáltica na rodovia MS-477, com extensão de 7,8 quilômetros, no município de Dourados, no valor de R$ 14.149.066,27. No mesmo dia, a Agesul abre licitações para obras de pavimentação na rodovia MS-278, em um trecho de 56,71 quilômetros, nos município de Caarapó e Fátima do Sul, compreendendo o trecho entre o entroncamento das BR-376 e BR-163. Este empreendimento vai custar R$ 108.341.963,66. As propostas das empresas interessadas serão abertas nos dias 18 e 19 de fevereiro.

No dia 18 de janeiro será a vez da obra de pavimentação de R$ 54.580.547,90 na rodovia MS-166, em uma extensão de 37,53 quilômetros, no município de Maracaju. Também será lançado nesta oportunidade o asfalto das rodovias MS-425, MS-229 e MS-320, em um trecho de 40,37 quilômetros, da região de Chapadão do Sul, com custo de R$ 56.985.568,47.





Ainda neste mês, no dia 19, ocorrerá o processo licitatório para a pavimentação de 765 metros da rodovia MS-450, no distrito de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti), com um investimento de R$ 788.997,36. O trecho compreende a área de ocorrência de sítios arqueológicos e foi excluído da obra de pavimentação de 18,4 quilômetros da rodovia entregue em 2020 pelo governo.

Programa Governo Presente garante investimentos de R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura urbana e rural ©Saul Schramm



Restauração





Neste pacote de investimentos nas rodovias estaduais, R$ 120 milhões serão destinados a obras de restauração do pavimento de três rodovias, com o objetivo de melhorar e ampliar a capacidade do tráfego local e garantir mais segurança aos usuários.





Na rodovia MS-382, a recuperação de 52 quilômetros entre Guia Lopes da Laguna e Bonito atende reivindicação do trade turístico e também do agronegócio, que se expande com a soja. É a principal via de acesso aos destinos turísticos, a partir de Campo Grande. A obra de R$ 54 milhões, em dois lotes, será lançada nesta quinta-feira (15). O processo licitatório ocorrerá nos dias 22 e 23 de fevereiro.





Já no dia 18 está previsto o lançamento da recuperação asfáltica de 37,5 quilômetros da rodovia MS-166, em Maracaju, com investimento de R$ 31,4 milhões. As propostas abertas no dia 24 de fevereiro. Um dia depois (19), fica disponível a licitação para obra de R$ 33,2 milhões na rodovia MS-162, em um trecho de 40,5 quilômetros, entre Sidrolândia e Maracaju.









Por: Sílvio de Andrade, com informações da Agesul