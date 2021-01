Gestão de resíduos sólidos é tema de curso do TCE-MS

Para desenvolver competências relacionadas aos procedimentos de planejamento, projetos, licitação para contratação, gerenciamento e controle de execução de serviços de manejo de resíduos sólidos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul oferece a partir do dia 26 de janeiro o curso on-line “Cidades sustentáveis: gestão de resíduos sólidos”.





Serão 20 horas de aulas divididas em 4 módulos – “ Contextualização”; “ Aspectos da gestão de resíduos sólidos”; “Planejamento nas contratações” e “Desafios contemporâneos”. O curso é direcionado a gestores, secretários, técnicos de meio-ambiente e à sociedade em geral interessada em conhecer mais sobre gestão dos resíduos sólidos. Serão apresentadas as políticas públicas voltadas para a sustentabilidade na sociedade contemporânea, mostrando os diferentes componentes dos resíduos e as formas adequadas para reaproveitamento, destinação, otimização de recursos investidos e, sobretudo, o cuidado com o meio ambiente.





As aulas serão ministradas pela bióloga Thainá Domingues Nogueira. Doutora em Tecnologias Ambientais com ênfase em saneamento e recursos hídricos, ela atua na consultoria de projetos especiais e meio ambiente do TCE-MS.





A coordenadora geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, explica que “essa temática voltada à sustentabilidade e a correta destinação dos resíduos sólidos tem sido uma abordagem de extrema relevância para o presidente do TCE-MS, Conselheiro Iran Coelho das Neves”.





O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul alcançou reconhecimento nacional com os resultados do Programa de Aprimoramento da Gestão dos Resíduos Sólidos dos Jurisdicionados, desenvolvido pela Corte de Contas, com o apoio do Ministério Público e do Governo de Mato Grosso do Sul. “A dádiva de habitar um território dos mais privilegiados da Terra impõe a todos nós, governo e sociedade, a intransferível responsabilidade de conservar tão magnífica riqueza, da qual somos fiéis depositários compromissados em entregá-la às futuras gerações”, afirmou o presidente conselheiro Iran Coelho das Neves, em artigo publicado na imprensa.





A capacitação é parte do planejamento dos conteúdos formativos que serão ofertados em 2021 pela Escoex.





Os interessados podem fazer a inscrição no link http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/327









ASSECOM