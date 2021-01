Gasoduto explode em mineradora no interior do MT

O gasoduto explodiu a cerca de 1,5 quilômetro da entrada de Nossa Senhora do Livramento (39km de Cuiabá), na mineradora de propriedade de Rico Abdala. O Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu chegar ao local, mas duas equipes foram encaminhadas para averiguar a situação. A rodovia está interditada nos dois sentidos.





Segundo informações da assessoria de imprensa dos bombeiros, as ligações começaram por volta das 9h40 da manhã. A explosão teria acontecido próximo à entrada de Livramento, sentido Cáceres, perto do posto pantanal/mineradora Abdala, na zona rural.





Até o momento, não consta no sistema a chegada dos bombeiros no local. No entanto, como trata-se de zona rural, existe a possibilidade de já terem chegado no local, porém não terem conseguido fazer comunicação pra informar a chegada ou a respeito do fato.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a explosão aconteceu na BR-070/MT, quilômetro 545, próximo a comunidade Carijó. A via foi interditada em ambos os sentidos.





O gasoduto é uma rede de tubulações que leva o gás natural das fontes produtoras até os centros consumidores. O gasoduto Bolívia-Brasil transporta o gás proveniente da Bolívia para atender os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.





Transporta grandes volumes de gás, possui tubulações de diâmetro elevado, opera em alta pressão e somente se aproxima das cidades para entregar o gás às companhias distribuidoras, constituindo um sistema integrado de transporte de gás.











Fonte: OLHAR DIRETO

Por: Isabela Mercuri