Fim de semana será de tempo nublado com pancadas de chuva

O enfraquecimento das áreas de instabilidade vai permitir que o Estado tenha maiores períodos com sol ao longo do fim de semana. Haverá redução gradativa da nebulosidade, mas como estamos em pleno verão, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens no final do dia.





"Haverá aberturas de sol e as chuvas serão isoladas. São pancadas esperadas no final da tarde" explica o meteorologista Nathálio Abraão.





Nesta sexta-feira (22) o tempo ainda permanece bastante instável, mas algumas regiões, como o bolsão por exemplo, terão momentos de tempo claro. De modo geral, o dia terá variação de céu parcialmente nublado a nublado. Espera-se aumento de nebulosidade mais para o final do dia, quando podem ocorrer pancadas de chuva.





Para esta sexta-feira a temperatura mínima estimada é de 21°C e a máxima de 33°C. A umidade relativa do ar poderá variar entre 100% a 40%.





Abaixo as condições e temperaturas estimadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) para esta sexta-feira na Capital e algumas cidades do Estado.

Campo Grande: Nublado com pancadas de chuva | 23°C a 30°C

Dourados: Nublado com pancadas de chuva | 23°C a 30°C

Corumbá: Nublado com pancadas de chuva | 23°C a 34°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva | 24°C a 35°C





Por: Mireli Obando