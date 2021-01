Empresário é preso por chefiar grupo criminoso suspeito de fraudes para receber indenizações de seguros

Policiais cumpriram 8 mandados e alvos foram casas e empresas em Três Lagoas, além de Água Clara e, simultaneamente, equipes também cumpriram mandados em Uberlândia (MG) e São José do Rio Preto (SP).

Ação da Dracco contou com apoio de delegacias de MS, MG e SP ©Polícia Civil/Divulgação

Um empresário, morador de Três Lagoas, na região leste do estado, foi preso nesta terça-feira (19) após ação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). Além do mandado de prisão preventiva, também foram cumpridos mais 8 mandados de busca e apreensão.





A investigação aponta que o grupo, chefiado pelo empresário, era especialista em fraudes para o recebimento de indenização ou valor de seguro e outros crimes. Além de casas, os alvos também foram empresas em Três Lagoas, além de Água Clara e, simultaneamente, equipes também cumpriram mandados em Uberlândia (MG) e São José do Rio Preto (SP).

Policiais cumpriram ao todo 8 mandados de busca — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Até o momento foram apreendidos diversos veículos com indícios de adulteração outras suspeitas. Os policiais também localizaram uma arma de fogo do tipo pistola, em desacordo com a legislação e ainda apreenderam montante em dinheiro, cuja origem deverá ser demonstrada.





Coordenada pelo Dracco, a ação também contou com apoio das delegacias de Três Lagoas, Água Clara, Selvíria, Uberlândia e São José do Rio Preto, além do perito do Instituto de Criminalística.

Arma apreendida durante operação nesta terça-feira (19) — Foto: Polícia Civil/Divulgação

















Por Graziela Rezende, G1 MS