Em resposta a Ofício do vereador Carlão, Sisep informa licitação para revitalização de ruas no Centro

Em resposta a ofício de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que está em fase de licitação a Revitalização, incluindo recapeamento de todas as ruas dentro do quadrilátero formado pelas ruas José Antônio, Av. Fernando Corrêa da Costa, Av. Mato Grosso e Calógeras, no Centro.





“O pedido para essa revitalização viária veio até meu gabinete por parte de moradores e comerciantes da região que reclamam dos desníveis nas referidas ruas. Essa obra vai garantir maior fluidez no tráfego”, ponderou.





Carlão reforçou que neste período sem sessões não é possível apresentar indicações, mas para atender as reivindicações da população tem encaminhado ofícios às secretarias.





“Também cobro pessoalmente aos secretários e equipes a execução das melhorias necessárias na infraestrutura da Capital”, disse.









Por: Janaina Gaspar