Em eleição restrita a prefeitos, Assomasul elege nova diretoria dia 29 de janeiro

Valdir Júnior e diretoria registram chapa ©Edson Ribeiro

Em eleição restrita a prefeitos e prefeitas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) elege no próximo dia 29 de janeiro a nova diretoria da entidade para o biênio 2021-2022.





Encerrado o prazo para inscrição nesta quarta-feira (20), uma única chapa (Independência e União), encabeçada pelo prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, disputará à presidência da entidade municipalista sem a presenta da imprensa e de outras pessoas que não estejam envolvidas no pleito.





De acordo com o estatuto da Assomasul, a eleição será presencial das 8h às 17h obedecendo às medidas de biossegurança por causa da pandemia do novo coronavírus.





Reeleito em seu município, Valdir Júnior substituirá o presidente Pedro Caravina, ex-prefeito de Bataguassu, que dirigiu a associação durante dois mandatos – 2017 a 2018 e 2019 a 2020.

Valdir Júnior expõe plano de gestão



A chapa é composta por prefeitos e prefeitas graças a um entendimento consensual bem-sucedido que contemplou vários partidos nos 20 cargos de direção, incluindo três membros do Conselho Fiscal e seus suplentes.





Filiada a CNM (Confederação Nacional de Municípios), a Assomasul é uma das poucas entidades em todo país que representa 100% dos municípios, 79, no caso de Mato Grosso do Sul.





A posse da nova diretoria ocorrerá logo após a proclamação do resultado oficial da eleição, em cerimônia administrativa no auditório da entidade, em Campo Grande, cujo ato também será restrito aos associados.





O futuro presidente da Assomasul é filho do ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza, que presidiu a Assomasul de 1993 a 1995.





DIRETORIA EXECUTIVA





Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior (Nioaque)

1º Vice-Presidente: André Nezzi Luiz de Carvalho (Caarapó)

2º Vice-Presidente: José Fernando Barbosa dos Santos (Selvíria)

Secretário-Geral: Thalles Henrique Tomazelli (Itaquiraí)

2º Secretário: Dalmy Crisostomo da Silva (Alcinópolis)

3º Secretário: Wladimir de Souza Volk (Dois Irmãos do Buriti)

Tesoureiro-Geral: Eraldo Jorge Leite (Jateí)

2º Tesoureiro: Edson Rodrigues Nogueira (Jaraguari)





DIRETORIA AUXILIAR





Diretor de Cultural: Valdomiro Brischiliari (Mundo Novo)

Diretor Social e Esportivo: Reinaldo Miranda Benites (Bela Vista)

Diretor de Relações Públicas: Cleidimar da Silva Camargo (Rio Negro)

Diretor de Patrimônio: Marcos Benedetti Hermenegildo (Vicentina)

Diretor de Saúde: Lídio Ledesma (Iguatemi)

Diretor para Assuntos Municipalistas: Alan Aquino Guedes de Mendonça (Dourados)





CONSELHO FISCAL: Titulares





William Luiz Fontoura (Pedro Gomes)

Alexandrino Arévalo Garcia (Aral Moreira)

Henrique Wancura Budke (Terenos)





SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL





Lucas Centenaro Foroni (Rio Brilhante)

Jair Boni Cogo (Cassilândia)

Gerolina da Silva Alves (Água Clara)









Por: Willams Araújo