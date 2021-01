EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS - SINDCONAM-MS

Pelo presente Edital Pelo presente o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Mato Grosso do Sul - SINDCONAM-MS, torna público que foi registrada uma única chapa para concorrer ao pleito eleitoral deste sindicato, a ser realizada no dia 23/01/2021 por aclamação, estando aberto o prazo de 3 (três) dias uteis contados da publicação deste edital, para impugnações de candidatos da Chapa Única “CONDUTORES UNIDOS, DIREITOS ADQUIRIDOS” com a seguinte composição: Presidente: Poliana Ferro; Vice: Odair Antônio dos Santos; Secretário Geral: Juliano de Souza Alves; 1° Secretário: Fátima da Silva Santos; Tesoureiro: David Campos Real; Suplentes da diretoria: Alessandro Ricci Bento; Ernandes Jesus de Sousa; Luciran de Oliveira Pereira; Nelson França; Márcia Dronov; Conselho Fiscal: Ewerton Magno Martins da Costa; Eloi Alves Lima; Ademar Batista dos Santos; Suplentes Conselho Fiscal: Ronaldo Domingos Rodrigues; Ezequiel Barbosa Alves; Vinícius Wander da Silva; delegados representantes: Poliana Ferro e Odair Antônio dos Santos e Suplentes de delegado representante: Fátima da Silva Santos e David Campos Real.





Campo Grande-MS, 15 de janeiro de 2021.





Poliana Ferro - Presidente