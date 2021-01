Dourados recebe 29 mil doses de CoronaVac e inicia vacinação nesta terça-feira (19)

Primeiras doses serão aplicadas na reserva indígena, posto de saúde e no Lar do Idoso

Bombeiro e policial militar carregam caixa térmica com doses da vacina

Chegou no início da manhã desta terça-feira (19) o primeiro lote de vacinas contra a covid-19 a Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, a 233 km de Campo Grande. A imunização dos primeiros douradenses começa às 10h.

As 29 mil doses da CoronaVac enviadas da Capital pela Secretaria Estadual de Saúde chegaram em caixas térmicas trazidas em um micro-ônibus do Corpo de Bombeiros. Policiais militares e bombeiros fizeram a escolta.

O lote chegou no Centro municipal de Imunização, na Rua Rio Brilhante, e foi recebido pelo prefeito Alan Guedes (Progressista), pelo secretário municipal de Saúde Frederico de Oliveira Weissinger e pelo vice-prefeito Guto Moreira (PL).

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, levando em conta que o total de vacinas é para duas doses, serão imunizadas 14,5 mil pessoas. Daqui a 28 dias, elas receberão a segunda dose.

Ainda não foram definidos os detalhes de quantas pessoas por grupo de risco serão vacinadas nesta primeira etapa, mas norma técnica que veio junto com o lote determina que a maioria das doses será destinada para a comunidade indígena. Dourados tem em torno de 20 mil índios.

Pelos cálculos iniciais da prefeitura, 11 mil doses serão destinadas à comunidade indígena e 3.500 para idosos em asilos e profissionais da linha de frente de combate à pandemia.

Com base na recomendação que veio da Secretaria Estadual de Saúde, o município define ainda hoje o esquema de vacinação. Já as doses destinadas aos índios serão entregues ao Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena), que fará a imunização nas aldeias.

A imunização simbólica começa às 10h na reserva indígena. Às 11h, será aplicada a primeira dose em profissional de saúde da linha de frente no posto de saúde da Vila Índio, região norte da cidade, e ao meio-dia no Lar do Idoso. A imunização em escala começa amanhã.

Com quase 17 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, Dourados chegou ontem a 198 mortes em decorrência da doença. Foram 40 óbitos nos primeiros 18 dias de janeiro.

Prefeito Alan Guedes (à esquerda) confere doses da vacina





Por Hélio de Freitas, de Dourados

