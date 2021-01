DOURADOS| Prefeitura corta 419 cargos comissionados

Reunião com o secretariado definiu os cortes dos comissionados para gerar economia à Prefeitura de Dourados

Está publicada na edição de hoje (13) do Diário Oficial do Município a relação dos 419 exonerados de cargos comissionados da Prefeitura de Dourados. Dos 653 cargos, a administração passada demitiu apenas as pessoas que ocupavam cargos de primeiro escalão.





Agora, a nova administração anuncia a exoneração de cerca de 64% dos cargos restantes. O DOM tem a lista completa dos nomes. O corte de cargos comissionados é apenas uma das medidas de austeridade lançadas pela equipe do prefeito de Dourados, Alan Guedes. "Temos um compromisso de enxugar a máquina e fazer economia nesse momento", destacou o prefeito ao lembrar que a atual gestão tem também a missão de encontrar alternativas para honrar a folha de pagamento do mês de dezembro, já que os recursos para os salários dos servidores não foram empenhados pela gestão anterior.





Cada uma das secretarias fez um levantamento para identificar os cargos que podem ser dispensados neste momento. No entanto, Alan Guedes afirma que os cortes foram feitos com muito critério e cuidado para não atrapalhar o funcionamento de setores considerados essenciais, como a saúde, por exemplo.





A partir do mês que vem, haverá a realocação de alguns cargos, considerando critérios técnicos e demandas de cada secretaria e/ou autarquia de maneira tal que sejam melhorados o atendimento e a prestação de serviços da prefeitura à população de Dourados.





Outros cortes





Também está em andamento a suspensão do pagamento de parte dos fornecedores, de contratos, por 90 dias, dentro de premissas legais juridicamente, o que está sendo analisado ‘caso a caso’ por uma equipe técnica.





A mesma lógica de corte dos comissionados também se encaixa para os fornecedores. Alan Guedes destacou que os contratos referentes a serviços essenciais como fornecimento de medicamentos não sofrerão impactos e que estruturou uma equipe técnica com membros das secretarias de Administração e de Fazenda, Procuradoria Geral do Município e Gabinete para as devidas análises.





ASSECOM