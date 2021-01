DOURADOS| Alan Guedes quita 85% da folha deixada pela gestão anterior

Apesar da administração passada não ter deixado dinheiro em caixa, novo prefeito de Dourados consegue honrar a maior parte do salário dos servidores que estará disponível nesta sexta-feira (15)





Prefeito vai depositar o salário integral de 6.730 servidores que ganham até R$ 4,5 mil líquidos.

Foto: Marcos Morandi



O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) depois de uma semana de levantamentos financeiros, muita matemática e horas de reuniões com a equipe técnica, anunciou que irá fazer o pagamento de 85% da folha dos servidores municipais referente ao mês de dezembro. O dinheiro será depositado pela Prefeitura de Dourados nesta quinta-feira (14) e estará liberado no sistema bancário nesta sexta-feira (15).





Com a decisão, a prefeitura vai pagar o salário integral de 6.730 servidores que ganham até R$ 4,5 mil líquidos. “Pagar a folha de dezembro era uma responsabilidade da gestão anterior. Mas não podemos analisar o problema apenas do ponto de vista técnico e legal. São nossos servidores que estão sofrendo com a situação, são pessoas e famílias que dependem desse recurso para honrar seus compromissos”, disse Alan Guedes.





Para conseguir 85% da folha atrasada, a Prefeitura de Dourados vai usar R$ 15.098.062,75 de receita gerada no exercício deste ano. A folha de dezembro deveria ter sido paga no início do mês de janeiro, mas a gestão anterior não fez a previsão orçamentária e não deixou dinheiro em caixa para o pagamento, conforme anunciado pelo prefeito Alan Guedes, em entrevista coletiva na semana passada.





A estratégia escolhida agora levou em conta o pagamento da maioria dos servidores. O saldo remanescente a pagar, no valor de R$ 8.883.764,38, será quitado em três parcelas ainda dentro do mês de fevereiro. Ficou definido que os valores serão depositados na conta dos servidores nos dias 5, 16 e 26 de fevereiro, totalizando R$ 23.981.827,13.





Com o escalonamento do restante a prefeitura também ganha fôlego financeiro para honrar encargos trabalhistas e outras obrigações que somam cerca de R$ 15 milhões e que também são referentes à folha de dezembro.





Na reunião com a equipe técnica, o prefeito Alan Guedes foi enfático ao destacar que o esforço da atual gestão para honrar e priorizar os salários dos servidores municipais vai comprometer o planejamento financeiro anual de 2021.





“Esses recursos poderiam ser usados para investimentos, para limpar a cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em Dourados e pagam seus impostos. Mas, o mais importante é corrigir as falhas do passado e seguir em frente”, finalizou Alan Guedes.