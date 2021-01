Domingo de tempo fechado com chance de mais chuva para o Estado

As condições estimadas para este domingo (17) são de céu nublado a encoberto durante todo o dia e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve até as 11h deste domingo o aviso para potencial de chuvas intensas com acumulados de até 50 milímetros e ventos que podem chegar aos 60 quilômetros.





A umidade do ar estará bastante elevada e poderá variar entre 100% a 60%. Já as temperaturas estarão amenas com variação entre 22°C a 31°C.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Campo Grande: Pancadas de chuva | 21°C a 25°C

Dourados: Nublado com pancadas de chuva | 22°C a 27°C

Corumbá: Pancadas de chuva | 24°C a 31°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva | 23°C a 28°C

Quinzena chuvosa





Ainda na metade do mês algumas regiões do Estado já atingiram o volume de chuva esperado para todo o período, como é o caso de Corumbá, Campo Grande, Dourados e Aral Moreira, segundo informações do meteorologista Nathálio Abraão.





O destaque vai para Corumbá que estimava 145,4mm mas já acumula 310,8mm na primeira quinzena de janeiro. Campo Grande também figura na lista de cidades onde já choveu mais que o esperado, com 223,0mm quando o estimado era de 212,6mm.





“As demais regiões ainda não atingiram mas estão próximas. As chuvas seguem em todas as regiões do estado neste domingo e segunda-feira", afirma o especialista.









Por: Mireli Obando