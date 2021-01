COSTA RICA| Waldeli entrega prefeitura com R$ 33 milhões em caixa

Não foi à toa que por vários anos seguidos Wadeli dos Santos Rosa ficou entre os 100 melhores prefeitos do Brasil.

Ao encerrar seu mandato como prefeito de Costa Rica no último dia 31 de dezembro de 2020, o empresário deixou para trás muitos exemplos.





Entre eles, as contas do município em dia e um caixa R$ 33 milhões, que serão administrados pelo novo prefeito.





Segundo Waldeli, os recursos são para futuras obras e investimentos.





Com uma gestão de sucesso e altíssimo grau de aprovação pela população da cidade, Waldeli encerrou seu 4º mandato como prefeito de Costa Rica, e durante os últimos 8 anos em que esteve à frente da prefeitura, nunca deixou que o nível de qualidade dos serviços caísse.





Ao contrário disso, ele se superou a cada ano, surpreendendo a população com suas ações e mostrando que para administrar um município de forma eficiente basta planejamento e responsabilidade.





Em 2017 Waldeli recebeu 94,04% de aprovação por parte dos eleitores, liderando a lista dos gestores mais bem avaliados do Estado.





Agora, com o devir cumprido, ele segue com novos planos, mas satisfeito com o trabalho que realizou. Ele falou do orgulho de entregar o governo com R$ 33 milhões em caixa e sem dívidas e poder pagar um feito inédito, que foi os 10% do 18º dos professores da rede pública.





“Chegamos ao final do nosso mandato. Começamos juntos e terminamos Juntos! O difícil nós fizemos que foi o alicerce, agora é só colocar tijolo sobre tijolo, para que Costa Rica continue nos trilhos do desenvolvimento. Gratidão a toda a população de Costa Rica. Que Deus venha abençoar a nova gestão durante os próximos quatro anos” escreveu Waldeli nas redes sociais.





Antes de encerrar os trabalhos, ele fez questão de visitar todas as secretarias para agradecer o apoio e a dedicação dos servidores, e publicou em seu facebook vídeos de prestação de contas.









Por: Edilene Borges