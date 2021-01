Começa nesta sexta-feira provas de vestibular da UFMS em 11 cidades

São ofertadas 5.276 vagas distribuídas em 114 cursos de graduação



Começa a partir desta sexta-feira (29) as provas de vestibular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em 11 municípios do Estado. Ao todo, são ofertadas 5.276 vagas distribuídas em 114 cursos de graduação, sendo 4.249 são para o exame e 1.027 para o PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). Começa a partir desta sexta-feira (29) as provas de vestibular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em 11 municípios do Estado. Ao todo, são ofertadas 5.276 vagas distribuídas em 114 cursos de graduação, sendo 4.249 são para o exame e 1.027 para o PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva).





Os locais da avaliação será em Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os portões das unidades abrem às 7h e devem fechar pontualmente às 8h, no horário oficial de Mato Grosso do Sul. Os candidatos terão das 8h às 13h para a conclusão do exame, que será composta por questões objetivas e redação.





Os candidatos podem verificar o ensalamento no portal da universidade e também na área de inscrição da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). Cerca de 16.394 candidatos devem participar das provas.