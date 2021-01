Com prêmio de R$ 300 mil, Nota MS Premiada realiza primeiro sorteio do ano neste sábado

Concorrem os consumidores que incluíram o CPF nas compras feitas em dezembro

©Divulgação/Governo de MS

O primeiro sorteio do ano do Nota MS Premiada é realizado neste sábado (30) com o prêmio total de R$ 300 mil. As dezenas da Mega-Sena irão revelar os ganhadores, entre os clientes que pediram a inclusão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) na hora das compras realizadas em dezembro.





O programa sorteia R$ 300 mil, sendo que o prêmio de R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam as seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertam a quina. Para participar basta pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas em supermercados, farmácias, conveniências e restaurantes. Com isso, oito dezenas que permitem concorrer ao sorteio mensal são emitidas automaticamente.





Conferir se foi contemplado no programa também é fácil, basta acessar o site e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece somente nos dias 5 e 20 de cada mês.





O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do resultado do sorteio, isso porque a data do registro interfere no pagamento. Para receber o prêmio no dia 5, os ganhadores precisam fazer o cadastro até o dia 30 do mês anterior. Para que o pagamento seja feito no dia 20, é necessário que os dados estejam validados até o dia 15 do mesmo mês. Vale lembrar que caso os dias determinados não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato.









Por: Mylena Rocha (com informações da Sefaz)