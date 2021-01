CNH vencida em janeiro do ano passado, precisa ser renovada até este mês

O condutor que teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida durante a pandemia no período de 2020, precisa estar atento para o calendário de renovação. É que desde o dia 1º de dezembro os prazos de processos e procedimentos referentes ao SNT (Sistema Nacional de Trânsito) estão sendo retomados de forma gradativa, desde que o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) revogou a Resolução que suspendia os prazos. Dessa forma, os 4.138 motoristas que tiveram a habilitação vencida em janeiro de 2020, tem até janeiro deste ano para a renovação e assim por diante, conforme o calendário publicado no Diário Oficial da União.





O diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade, lembra que a suspensão dos prazos foi muito importante no início da pandemia para evitar aglomerações e saídas desnecessárias, mas que a partir de agora o entendimento é de que as atividades precisam ser retomadas e fazê-las aos poucos, é o melhor modo de garantir que não haja corre-corre ou aglomerações.





“Buscamos seguir todas as medidas de biossegurança orientadas pelas autoridades em saúde e percebo que a suspensão de alguns prazos foi fundamental para evitar aglomerações. Agora é hora de retomar as atividades, com muita cautela, pois sabemos que a pandemia ainda não chegou ao fim”, comentou.





Além disso, o condutor pode fazer a maior parte do processo de renovação ou mesmo de emissão da segunda via, por meio do Portal de Serviços Meu Detran.





A diretora de Habilitação do Departamento ressalta ainda a importância de evitar o corre-corre: “Pedimos que os condutores se organizem e não deixe para última hora a procura pelo serviço, podendo a renovação ser solicitada pelo Portal de Serviços. Somente procure atendimento presencial na agência em caso de necessidade de alterar dados ou se a renovação for com atividade remunerada. Lembrando que o atendimento presencial ocorre por agendamento em todas as agências”, concluiu.





Cronograma para Renovação das CNH´s e ACC´s Vencidas de 1º de Janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020













Por: Vivianne Nunes Santos