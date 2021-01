Cidade de MS que mais gerou empregos formais em 2020 fica no interior; descubra o motivo

Município contratou quase 2 vezes mais que Campo Grande graças ao bom desempenho de um setor da indústria



Dourados foi o município que mais criou novos empregos formais em 2020 em MS. (Foto: Agência Brasil)

A cidade de Mato Grosso do Sul que gerou o maior número de empregos formais em 2020 não foi Campo Grande, maior município do Estado. A campeã foi Dourados, que contratou 3.206 trabalhadores, quase 2 vezes mais que a Capital, que fechou o ano com saldo de 1.822 novos postos de trabalho. Os dados constam no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério da Economia. A cidade de Mato Grosso do Sul que gerou o maior número de empregos formais em 2020 não foi Campo Grande, maior município do Estado. A campeã foi Dourados, que contratou 3.206 trabalhadores, quase 2 vezes mais que a Capital, que fechou o ano com saldo de 1.822 novos postos de trabalho. Os dados constam no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério da Economia.





O resultado se deu graças ao bom desempenho dos frigoríficos, que ampliaram o abate de suínos no município, que é polo desse segmento industrial no Estado. Somente para o abate de suínos, as unidades de Dourados criaram 1.475 novos postos de trabalho.





Conforme a Asumas (Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores), MS tem 35 granjas de suínos em fase de projeto ou construção. Algumas já começaram a funcionar, mas a previsão é de que todas estejam ativas até o final de 2022. A entidade afirma que a maioria desses investimentos em granjas estão localizados no raio de 80 quilômetros do município de Dourados, onde está uma unidade frigorífica que também investe para o aumento das operações.





A associação aponta que cerca de 1,9 milhão de suínos foram abatidos em 2019 no estado. Em 2020, o número ultrapassa R$ 2 milhões. “A pandemia influenciou negativamente, por ter causado impactos na indústria, com isso houve uma leve redução de abates por um período”, diz o presidente da entidade, Alessandro Boigues. “Mas com certeza aumentaremos o volume, levando em conta o avanço no consumo interno”, completa.





Abate de suínos garantiu bom desempenho de Dourados na abertura de postos de trabalho em 2020.

(Foto: Divulgação)









Caged em MS





Mato Grosso do Sul fechou o ano com saldo positivo com geração de 14.173 empregos formais.





O resultado é o saldo das contratações e demissões. No ano passado, foram 213.034 admissões contra 198.861 desligamentos em MS. O estoque, ou seja: o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no Estado fechou o ano em 529.178 pessoas.





O resultado é 12,49% superior ao registrado em 2019, por exemplo, quando o saldo de contratações e demissões ficou em 12.599.