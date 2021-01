Chuva marca início do ano em Mato Grosso do Sul

Dois mil e vinte e um estreia com chuva e temperatura agradável na maior parte de Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).





Na Capital, a sexta-feira (1º) será de chuvas isoladas, com temperatura mínima de 20ºC e máxima de 26º.





Em Dourados, segunda maior cidade do Estado, o tempo fica parcialmente nublado, e os termômetros registram entre 20ºC e 34ºC.





Ainda conforme o Inpe, na Costa Leste, em Três Lagoas, deve chover e a temperatura fica entre 22ºC e 32ºC.





O Pantanal, que em 2020 sofreu uma das maiores estiagens da história, começa o novo ano com chuvas isoladas e temperatura de até 26ºC.





Em Coxim, são esperadas pancadas de chuva, com mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.





Uma exceção promete ser Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, com dia de sol. Os termômetros devem marcar entre 19ºC e 32ºC na cidade fronteiriça.









Por: Paulo Fernandes